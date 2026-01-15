Journées Gourmandes La banquet du Roy Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Le Banquet du Roy Journées gourmandes avec menu traiteur

402 Rue de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24

Le Domaine de la Chopinière du Roy vous invite à découvrir une superbe expérience œnologique et gourmande au cœur du domaine. Profitez d'une dégustation de notre vin Saint Nicolas de Bourgueil, Bourgueil, Rosé, Blanc et Crémants avec un marché de producteurs et un repas Menu Traiteur.

Le Domaine de la Chopinière du Roy vous invite à découvrir une superbe expérience œnologique au cœur du domaine. Partez pour une randonnée dans les vignes à 11h, découvrez son marché de producteurs et profitez ensuite de son repas Menu Traiteur.

L’après-midi, une visite dans la cave troglodyte du domaine est prévue.

Faites également le plein de bons produits avec le marché de producteurs (champagne, miel, saucisson, foie gras, huîtres…).

Le maintien de la randonnée dépend de la météo. 14 .

402 Rue de la Rodaie Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 77 74 chopiduroy@gmail.com

English :

Farmers’ market (champagne, honey, sausages, foie gras, oysters …)

Reservations required for lunch.

Free tasting all day.

