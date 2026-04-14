Déflip défis ludiques inter-entreprises Place du Drapeau Parthenay Parthenay
Déflip défis ludiques inter-entreprises Place du Drapeau Parthenay Parthenay jeudi 9 juillet 2026.
Parthenay
Déflip défis ludiques inter-entreprises
Place du Drapeau Parthenay Boulevard des Sires de Parthenay Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Le rendez-vous est donné le 9 juillet à 17h30 sur l’espace beach du FLIP sur la place du Drapeau.
Les épreuves se dérouleront sur différents sites
le terrain beach du FLIP,
le VLIP,
la cour du collège Mendès-France,
La soirée se clôturera dans les jardins de la Sous-Préfecture, pour un cocktail dinatoire et la remise du trophée.
Informations pratiques
Les inscriptions s’effectuent en ligne ou en envoyant un bulletin d’inscription par email.
-Ouvert à toutes les entreprises du territoire.
-Possibilité de créer une équipe avec plusieurs entreprises.
-Possibilité pour les entreprises de s’inscrire uniquement au cocktail dînatoire dans la limite des places disponibles.
Places limitées
Lieu de rendez-vous terrain Beach du FLIP.
Lieu d’épreuves terrain de beach du FLIP, jardins de la Sous-Prefecture, le campus de jeunes et le VLIP (futur Palais des jeux). .
Place du Drapeau Parthenay Boulevard des Sires de Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@entrepreneurs-gatine.fr
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English : Déflip défis ludiques inter-entreprises
L’événement Déflip défis ludiques inter-entreprises Parthenay a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine
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