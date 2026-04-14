Déflip défis ludiques inter-entreprises Place du Drapeau Parthenay Parthenay

Parthenay

Déflip défis ludiques inter-entreprises

Place du Drapeau Parthenay Boulevard des Sires de Parthenay Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Le rendez-vous est donné le 9 juillet à 17h30 sur l’espace beach du FLIP sur la place du Drapeau.

Les épreuves se dérouleront sur différents sites

le terrain beach du FLIP,

le VLIP,

la cour du collège Mendès-France,

La soirée se clôturera dans les jardins de la Sous-Préfecture, pour un cocktail dinatoire et la remise du trophée.

Informations pratiques

Les inscriptions s’effectuent en ligne ou en envoyant un bulletin d’inscription par email.

-Ouvert à toutes les entreprises du territoire.

-Possibilité de créer une équipe avec plusieurs entreprises.

-Possibilité pour les entreprises de s’inscrire uniquement au cocktail dînatoire dans la limite des places disponibles.

Places limitées

Lieu de rendez-vous terrain Beach du FLIP.

Lieu d’épreuves terrain de beach du FLIP, jardins de la Sous-Prefecture, le campus de jeunes et le VLIP (futur Palais des jeux). .

Place du Drapeau Parthenay Boulevard des Sires de Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@entrepreneurs-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Déflip défis ludiques inter-entreprises

L’événement Déflip défis ludiques inter-entreprises Parthenay a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine