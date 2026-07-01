Jeux waterproof Centre aquatique GâtinéO Parthenay
jeudi 9 juillet 2026 · Centre aquatique GâtinéO · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Jeux waterproof
Centre aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 3.4 – 3.4 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-09 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Le centre aquatique GâtinéO propose une animation ludique autour de jeux waterproof.
Cette activité a pour objectif d’offrir un moment de détente et de convivialité à travers des jeux adaptés au milieu aquatique (comme le Uno waterproof et d’autres jeux amusants), favorisant le partage, le rire et la participation de tous dans une ambiance rafraichissante et estivale.
Une belle opportunité de se divertir, de se rafraichir et de partager un moment agréable en famille ou entre amis.
Ouvert à tous (famille, enfants, adolescents et adultes)
Sans inscription .
Centre aquatique GâtinéO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 piscines@cc-parthenay-gatine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeux waterproof
L’événement Jeux waterproof Parthenay a été mis à jour le 2026-06-30 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)
- Escape game Les Templiers, dernier rempart du roi RDV au CIAP Parthenay 8 juillet 2026
- Histoire de jouer pendant le FLIP Cour du musée Parthenay 8 juillet 2026
- Escape Game Bombe de sculpture RDV au CIAP Parthenay 8 juillet 2026
- Festival Ludique International de Parthenay (FLIP) Parthenay 8 juillet 2026
- Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale RDV au CIAP Parthenay 8 juillet 2026