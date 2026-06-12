Histoire de jouer pendant le FLIP Cour du musée Parthenay
Histoire de jouer pendant le FLIP Cour du musée Parthenay mercredi 8 juillet 2026.
Parthenay
Histoire de jouer pendant le FLIP
Cour du musée 1 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-08
Découvrez l’histoire et le patrimoine tout en jouant !
Relevez différents défis en équipe (mimes, dessins, devinettes, quiz) pour parvenir en haut de la forteresse, et rigolez bien en jouant à Funtress !
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À vous de jouer !
Dès 8 ans.
De 2 à 8 joueurs. .
Cour du musée 1 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 24 24
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English : Histoire de jouer pendant le FLIP
L’événement Histoire de jouer pendant le FLIP Parthenay a été mis à jour le 2026-06-08 par CC Parthenay Gâtine
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