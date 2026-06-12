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Histoire de jouer pendant le FLIP Cour du musée Parthenay

Histoire de jouer pendant le FLIP Cour du musée Parthenay

Histoire de jouer pendant le FLIP Cour du musée Parthenay mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Cour du musée

Adresse : 1 Rue de la Vau Saint Jacques

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Parthenay

Histoire de jouer pendant le FLIP

Cour du musée 1 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-08

Découvrez l’histoire et le patrimoine tout en jouant !
Relevez différents défis en équipe (mimes, dessins, devinettes, quiz) pour parvenir en haut de la forteresse, et rigolez bien en jouant à Funtress !

Devenez stratège le temps d’un siège épique avec Parthenay 1419 ! Un jeu qui vous placera dans le rôle du seigneur de Parthenay ou de l’un de ses adversaires, cherchant à conquérir les différents quartiers de la ville.

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À vous de jouer !

Dès 8 ans.
De 2 à 8 joueurs.   .

Cour du musée 1 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 24 24 

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English : Histoire de jouer pendant le FLIP

L’événement Histoire de jouer pendant le FLIP Parthenay a été mis à jour le 2026-06-08 par CC Parthenay Gâtine

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