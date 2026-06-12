Histoire de jouer pendant le FLIP Cour du musée Parthenay mercredi 8 juillet 2026.

Parthenay

Histoire de jouer pendant le FLIP

Cour du musée 1 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-08

Découvrez l’histoire et le patrimoine tout en jouant !

Relevez différents défis en équipe (mimes, dessins, devinettes, quiz) pour parvenir en haut de la forteresse, et rigolez bien en jouant à Funtress !

Devenez stratège le temps d’un siège épique avec Parthenay 1419 ! Un jeu qui vous placera dans le rôle du seigneur de Parthenay ou de l’un de ses adversaires, cherchant à conquérir les différents quartiers de la ville.

Testez aussi la nouveauté 2026 Lets’Vau , et soyez le premier à construire votre maison à pans de bois avant vos voisins…

À vous de jouer !

Dès 8 ans.

De 2 à 8 joueurs. .

Cour du musée 1 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 24 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Histoire de jouer pendant le FLIP

L’événement Histoire de jouer pendant le FLIP Parthenay a été mis à jour le 2026-06-08 par CC Parthenay Gâtine