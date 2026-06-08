Escape Game Bombe de sculpture RDV au CIAP Parthenay

Parthenay

Escape Game Bombe de sculpture

RDV au CIAP 28 Rue du Château Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-08

Au coeur du CIAP…

… Alerte en Gâtine ! Un individu menace de faire exploser un édifice du territoire. Serez-vous capables de déjouer l’attentat à temps ?

En équipe, au sein de l’exposition La sculpture, décor d’architecture , vous aurez une heure pour démasquer l’auteur de cet attentat, localiser la bombe et sauver le patrimoine local !

Âge minimum 16 ans sans accompagnateur, et 12 ans avec accompagnateur.

Équipe de 2 à 6 personnes

Réservation obligatoire. .

RDV au CIAP 28 Rue du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 24 24

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English : Escape Game Bombe de sculpture

L’événement Escape Game Bombe de sculpture Parthenay a été mis à jour le 2026-06-08 par CC Parthenay Gâtine