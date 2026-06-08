Escape Game Bombe de sculpture RDV au CIAP Parthenay
Escape Game Bombe de sculpture RDV au CIAP Parthenay mercredi 8 juillet 2026.
Parthenay
Escape Game Bombe de sculpture
RDV au CIAP 28 Rue du Château Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-08
Au coeur du CIAP…
… Alerte en Gâtine ! Un individu menace de faire exploser un édifice du territoire. Serez-vous capables de déjouer l’attentat à temps ?
En équipe, au sein de l’exposition La sculpture, décor d’architecture , vous aurez une heure pour démasquer l’auteur de cet attentat, localiser la bombe et sauver le patrimoine local !
Âge minimum 16 ans sans accompagnateur, et 12 ans avec accompagnateur.
Équipe de 2 à 6 personnes
Réservation obligatoire. .
RDV au CIAP 28 Rue du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 24 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Escape Game Bombe de sculpture
L’événement Escape Game Bombe de sculpture Parthenay a été mis à jour le 2026-06-08 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)
- Soirée jeux avec la ludothèque Campus de projets, Villa Parthenay Parthenay 12 juin 2026
- Soirée pizza et jeux vidéos Le 55, la guilde ludique Parthenay 12 juin 2026
- Concert Basement Flowers Le Coupe Gorge Parthenay 12 juin 2026
- Portes ouvertes de l’école de musique AUDITORIUM DE L’ECOLE DE MUSIQUE Parthenay 13 juin 2026
- Balade en mouvement Place de la Nation Parthenay 13 juin 2026