Festival Ludique International de Parthenay (FLIP) Parthenay

La 40e édition du FLIP accueillera ses visiteurs du 8 au 19 juillet 2025.

Découvrez ou redécouvrez ce plateau de jeu géant en plein cœur de la ville.

Il y en aura pour tous les goûts. Que vous soyez plutôt jeu de société, de stratégie, escape game, jeux pédagogiques ou même loisirs créatifs, vous trouverez votre bonheur !

Partez à la rencontre de créateurs et d’éditeurs de jeux et testez leurs nouveautés ! De belles surprises vous attende. .

Centre ville Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 20 flip@cc-parthenay-gatine.fr

