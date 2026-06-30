Passerelle à la Cité Leclerc Cité Leclerc Parthenay Parthenay
Passerelle à la Cité Leclerc Cité Leclerc Parthenay Parthenay mercredi 8 juillet 2026.
Parthenay
Passerelle à la Cité Leclerc
Cité Leclerc Parthenay Avenue Félix Lambert Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Un temps de rencontre et de partage aux pieds des immeubles autour de jeux, de lecture…
Ouvert à tous, en famille, entre amis, …
Sans inscription
Renseignements auprès de L’Arpentèle .
Cité Leclerc Parthenay Avenue Félix Lambert Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org
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English : Passerelle à la Cité Leclerc
L’événement Passerelle à la Cité Leclerc Parthenay a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Parthenay Gâtine
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