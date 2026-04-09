Degré zéro – L’atelier qui fait de l’écologie un plaisir Cité de l’économie Paris

Une expérience collective pour apprendre à parler d’écologie avec son entourage… sans se prendre le chou ! Inspirée d’un protocole de recherche développé dans les années 90 par les psychologues américains Arthur et Elaine Aron, cette

Séance d’atelier discussion propose des outils concrets de réflexion et d’action. Elle transforme la crise climatique en un sujet de conversation stimulant, drôle et enthousiasmant, invitant chacun à échanger, partager et s’engager de manière légère mais signifiante.

Climax est un média indépendant engagé sur le climat, au ton décalé et créatif pour parler écologie autrement.

Depuis sa création en 2021, il réunit une communauté engagée de plus de 200 000 abonnés à travers sa newsletter, son fanzine trimestriel et ses réseaux sociaux.

À travers un protocole inspiré de la psychologie, les participants échangent, partagent et découvrent des pistes concrètes pour agir face à la crise climatique.

Le dimanche 12 avril 2026

de 14h00 à 16h00

payant

Atelier • Durée 2h • Hall Defrasse

– Tarif : Prix mini 2€

– Réservation conseillée

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T14:00:00+02:00_2026-04-12T16:00:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/degre-zero-latelier-qui-fait-de-lecologie-un-plaisir



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