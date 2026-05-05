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Dégustation au four à pain de Pertus, Pertus, Le Bas Ségala

Dégustation au four à pain de Pertus, Pertus, Le Bas Ségala

Dégustation au four à pain de Pertus, Pertus, Le Bas Ségala dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Pertus

Adresse : La Bastide l'Evêque

Ville : 12200 Le Bas Ségala

Département : Aveyron

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : gratuit

Dégustation au four à pain de Pertus Dimanche 28 juin, 15h00 Pertus Aveyron

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Pertus La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie
Venez déguster les pascades cuites au feu de bois dans l’ancien four à pain du hameau de Pertus qui est remis en activité pour l’occasion. dégustation pascades

Laetitia Déléris

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