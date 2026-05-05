Dégustation au four à pain de Pertus, Pertus, Le Bas Ségala

Dégustation au four à pain de Pertus Dimanche 28 juin, 15h00 Pertus Aveyron

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Pertus La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie

Venez déguster les pascades cuites au feu de bois dans l’ancien four à pain du hameau de Pertus qui est remis en activité pour l’occasion. dégustation pascades

Laetitia Déléris