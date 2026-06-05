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Dégustation Cépages insolites Halle Chambertin Gevrey-Chambertin

Dégustation Cépages insolites Halle Chambertin Gevrey-Chambertin vendredi 17 juillet 2026.

Lieu
Halle Chambertin
Adresse
1 Rue Gaston Roupnel
Ville
21220 Gevrey-Chambertin
Département
Côte-d'Or
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gevrey-Chambertin

Dégustation Cépages insolites

Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin Côte-d’Or

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-08-07 20:30:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-07

Lors de cette dégustation, Sandrine Lanaud, de Clos de Bourgogne, vous fera découvrir des cépages pas ou très peu connus en Bourgogne, et en Côte de Nuits.
Oubliez le Chardonnay, l’aligoté ou encore le Pinot Noir, et laissez vous surprendre lors de cette dégustation de 4 vins de Bourgogne.   .

Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40  animation@gevreynuitstourisme.com

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English : Dégustation Cépages insolites

L’événement Dégustation Cépages insolites Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gevrey-Nuits| 2*

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