Dégustation Cépages insolites Halle Chambertin Gevrey-Chambertin
Dégustation Cépages insolites Halle Chambertin Gevrey-Chambertin vendredi 17 juillet 2026.
Gevrey-Chambertin
Dégustation Cépages insolites
Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin Côte-d’Or
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-08-07 20:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-07
Lors de cette dégustation, Sandrine Lanaud, de Clos de Bourgogne, vous fera découvrir des cépages pas ou très peu connus en Bourgogne, et en Côte de Nuits.
Oubliez le Chardonnay, l’aligoté ou encore le Pinot Noir, et laissez vous surprendre lors de cette dégustation de 4 vins de Bourgogne. .
Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40 animation@gevreynuitstourisme.com
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English : Dégustation Cépages insolites
L’événement Dégustation Cépages insolites Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gevrey-Nuits| 2*