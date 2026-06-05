Dégustation Cépages insolites Halle Chambertin Gevrey-Chambertin

Gevrey-Chambertin

Dégustation Cépages insolites

Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin Côte-d’Or

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-08-07 20:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07

Lors de cette dégustation, Sandrine Lanaud, de Clos de Bourgogne, vous fera découvrir des cépages pas ou très peu connus en Bourgogne, et en Côte de Nuits.

Oubliez le Chardonnay, l’aligoté ou encore le Pinot Noir, et laissez vous surprendre lors de cette dégustation de 4 vins de Bourgogne. .

Halle Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40 animation@gevreynuitstourisme.com

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English : Dégustation Cépages insolites

L’événement Dégustation Cépages insolites Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Gevrey-Nuits| 2*