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AGENDA · Gevrey-Chambertin

Tour de France Femmes à Dijon Route de Dijon Gevrey-Chambertin

mardi 4 août 2026 · Route de Dijon · Gevrey-Chambertin

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route de Dijon
Adresse
Gevrey Chambertin
Ville
21220 Gevrey-Chambertin
Département
Côte-d'Or
Tarif

Gevrey-Chambertin

Tour de France Femmes à Dijon

Route de Dijon Gevrey Chambertin Gevrey-Chambertin Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 18:30:00

Date(s) :
2026-08-04

Tour de France Femmes à Dijon Rendez-vous le 4 août !

Vivez une étape exceptionnelle du Tour de France Femmes à Dijon ! Le 4 août , les meilleures cyclistes du monde traverseront la métropole lors d’un contre-la-montre de 21 km. Villages d’animations, parcours, déplacements…

Le Parcours:

• Gevrey-Chambertin (départ, VC-D122)
• Brochon → Fixin → Couchey
• Marsannay-la-Côte (Lacets, 1,8 km à 6,9 %)
• Corcelles-les-Monts
• Entrée Dijon par av. Gustave Eiffel / port du Canal
• Arrivée Allées du Parc cours du Général de Gaulle

Passage de la Caravane:
• Marsannay-la-Côte 12h30
• Corcelles-les-Monts 12h40
• Dijon (ligne d’arrivée) 13h00

Fan Zone: 10h00 18h00
Place Wilson (ASO) écran géant, animations & cadeaux, show & ateliers vélo, boutique, petite restauration
Stand promotionnelle de Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès

Villages d’animation — Marsannay-la-Côte (mairie) & Corcelles-les-Monts (église) 11h30 18h30
écrans, animations, petite restauration

ARRIVÉE DES COUREUSES
15h00 17h30

CIRCULATION & STATIONNEMENT À DIJON (3-4 AOÛT)
• Rue de Mazy, rue du Carré, M108 circulation interdite 11h–19h, stationnement interdit 6h–19h
• M108, M108G, rue du Camp de César, Grande Rue circulation interdite 11h–19h, stationnement interdit 6h–19h
• La ville est coupée en deux pendant la course impossible de franchir le parcours en voiture (impasses accessibles aux riverains)

Comment venir ?
• Voiture privilégier les parkings hors parcours
• Bus/Tram réseau Divia perturbé, infos temps réel sur divia.fr
• Vélo parkings près de l’arrivée (piscine du Carrousel / place Wilson)

Veuillez retrouvez toutes les informations sur le site de la ville: https://www.dijon.fr/tour-de-france-femmes-2026-a-dijon/.   .

Route de Dijon Gevrey Chambertin Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44 

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English : Tour de France Femmes à Dijon

L’événement Tour de France Femmes à Dijon Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2026-07-22 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès

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