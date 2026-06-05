Informations pratiques

Gevrey-Chambertin

Tour de France Femmes à Dijon

Route de Dijon Gevrey Chambertin Gevrey-Chambertin Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04 18:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Tour de France Femmes à Dijon Rendez-vous le 4 août !

Vivez une étape exceptionnelle du Tour de France Femmes à Dijon ! Le 4 août , les meilleures cyclistes du monde traverseront la métropole lors d’un contre-la-montre de 21 km. Villages d’animations, parcours, déplacements…

Le Parcours:

• Gevrey-Chambertin (départ, VC-D122)

• Brochon → Fixin → Couchey

• Marsannay-la-Côte (Lacets, 1,8 km à 6,9 %)

• Corcelles-les-Monts

• Entrée Dijon par av. Gustave Eiffel / port du Canal

• Arrivée Allées du Parc cours du Général de Gaulle

Passage de la Caravane:

• Marsannay-la-Côte 12h30

• Corcelles-les-Monts 12h40

• Dijon (ligne d’arrivée) 13h00

Fan Zone: 10h00 18h00

Place Wilson (ASO) écran géant, animations & cadeaux, show & ateliers vélo, boutique, petite restauration

Stand promotionnelle de Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès

Villages d’animation — Marsannay-la-Côte (mairie) & Corcelles-les-Monts (église) 11h30 18h30

écrans, animations, petite restauration

ARRIVÉE DES COUREUSES

15h00 17h30

CIRCULATION & STATIONNEMENT À DIJON (3-4 AOÛT)

• Rue de Mazy, rue du Carré, M108 circulation interdite 11h–19h, stationnement interdit 6h–19h

• M108, M108G, rue du Camp de César, Grande Rue circulation interdite 11h–19h, stationnement interdit 6h–19h

• La ville est coupée en deux pendant la course impossible de franchir le parcours en voiture (impasses accessibles aux riverains)

Comment venir ?

• Voiture privilégier les parkings hors parcours

• Bus/Tram réseau Divia perturbé, infos temps réel sur divia.fr

• Vélo parkings près de l’arrivée (piscine du Carrousel / place Wilson)

Veuillez retrouvez toutes les informations sur le site de la ville: https://www.dijon.fr/tour-de-france-femmes-2026-a-dijon/. .

Route de Dijon Gevrey Chambertin Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 44 11 44

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English : Tour de France Femmes à Dijon

L’événement Tour de France Femmes à Dijon Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2026-07-22 par Dijon Bourgogne Tourisme & Congrès