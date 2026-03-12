Dégustation de cuisine rom, Musée des beaux-arts et d’archéologie, Besançon

Dégustation de cuisine rom Samedi 23 mai, 19h00 Musée des beaux-arts et d’archéologie Doubs

Gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Dégustation de cuisine rom : dégustation et échange autour de recettes traditionnelles. Repartez avec votre recette à faire chez soi.

Horaires : En continu de 19h à 21h

Lieu : Hall

Tout public

Sans réservation, dans la limite des denrées disponibles

Musée des beaux-arts et d’archéologie 1 place de la révolution, 25000 Besançon, France Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878067 https://www.mbaa.besancon.fr http://www.facebook.com/mbaa.besancon Ce qui frappe avant tout en entrant dans le musée, c’est l’architecture singulière, amalgame d’une halle aux grains construite au XIXe siècle et d’une structure en béton brut façon “musée à croissance illimitée”, concept inventé par Le Corbusier. Les deux architectures dialoguent, tout comme les collections d’archéologie et les collections beaux-arts.

S’inscrivant dans le paysage culturel français et international, la plus ancienne collection publique de France, née en 1694, peut s’enorgueillir de la richesse de ses collections. Outre la renommée internationale de sa collection d’art graphique (plus de 8000 dessins), il dispose d’un important patrimoine archéologique local, méditerranéen et égyptien, de nombreuses sculptures, céramiques, pièces d’orfèvrerie et d’une exceptionnelle collection de peintures représentative des principaux courants de l’histoire de l’art occidental de la fin du XVe au XXe siècle. Lignes de Tram et bus, parking à proximité.

Dégustation de cuisine rom : dégustation et échange autour de recettes traditionnelles. Repartez avec votre recette à faire chez soi.

© MAT