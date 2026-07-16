Dégustation de glaces à l’aveugle / Pâtisserie Chabana, Pâtisserie Chabana,, Narbonne

Informations pratiques

Dégustation de glaces à l’aveugle / Pâtisserie Chabana Samedi 22 août, 14h00, 16h00 Pâtisserie Chabana, Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T14:00:00+02:00 – 2026-08-22T15:30:00+02:00

Fin : 2026-08-22T16:00:00+02:00 – 2026-08-22T17:30:00+02:00

DEGUSTATION DE 6 GLACES A L’AVEUGLE

La Pâtisserie Chabana, nouvelle adresse du Guide BAO, vous propose un jeu ludique autour de la dégustation de glaces artisanales.

Samedi 22 Août 2026

2 créneaux au choix : 14h à 15h30 ou 16h à 17h30

Au programme :

– Rencontre avec Anaëlle et Pierre

– Dégustation à l’aveugle 6 glaces originales et tentez de deviner le parfum !

– Dégustation d’un granité maison pour récompenser tous les efforts du jeu

Toutes les glaces sont sans gluten.

Venez stimuler vos papilles et votre esprit auprès d’Anaëlle et Pierre.

Tarif : 29€ par personne

Tarif Membre BAO : 25€ par personne

Réservation et information au 06 88 38 19 46 ou sur www.guide-bao.fr/agenda

A coupler avec le rdv gourmand du matin à 10h30 dans les Halles de Narbonne et le déjeuner chez Maison Bébelle (au frais) :

www.guide-bao.fr/product-page/samedi2208-rdv-gourmand-halles-de-narbonne-chez-bebelle-et-trés

Pâtisserie Chabana, nARBONNE Narbonne 11100 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.guide-bao.fr/product-page/samedi-22-ao%C3%BBt-d%C3%A9gustation-6-glaces-chabana-narbonne »}] [{« link »: « http://www.guide-bao.fr/agenda »}, {« link »: « http://www.guide-bao.fr/product-page/samedi2208-rdv-gourmand-halles-de-narbonne-chez-bebelle-et-tr%C3%A9s »}]

Dégustation de glaces à l’aveugle / Pâtisserie Chabana Narbonne