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Dégustation de plantes qui soignent, infusions, décoctions – Salon Bleu CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville

Dégustation de plantes qui soignent, infusions, décoctions – Salon Bleu CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville

Dégustation de plantes qui soignent, infusions, décoctions – Salon Bleu CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville samedi 6 juin 2026.

Lieu : CAC La Traverse - Centre d'Art Contemporain d'Alfortville

Adresse : 9 rue Traversière

Ville : 94140 Alfortville

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : <p>libre</p>

Toute la journée au salon bleu, Bar à rimèd razié, dégustation de plantes qui soignent, infusions, décoctions, etc.

Bar à rimèd razié, dégustation de plantes qui soignent, infusions, décoctions, etc.
Le samedi 06 juin 2026
de 16h00 à 23h00
gratuit

libre

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville 9 rue Traversière  94140 Alfortville
https://www.cac-latraverse.com/nuit-blanche-2026/


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