Dégustation de plantes qui soignent, infusions, décoctions – Salon Bleu CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville

Toute la journée au salon bleu, Bar à rimèd razié, dégustation de plantes qui soignent, infusions, décoctions, etc.

Bar à rimèd razié, dégustation de plantes qui soignent, infusions, décoctions, etc.

Le samedi 06 juin 2026

de 16h00 à 23h00

gratuit

libre

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville 9 rue Traversière 94140 Alfortville

https://www.cac-latraverse.com/nuit-blanche-2026/



Afficher la carte du lieu CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville et trouvez le meilleur itinéraire

