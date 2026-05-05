Dégustation de spécialités bretonnes, Le Quai des arts, Vitré

Dégustation de spécialités bretonnes Vendredi 22 mai, 18h30 Le Quai des arts Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T18:30:00+02:00 – 2026-05-22T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T18:30:00+02:00 – 2026-05-22T20:00:00+02:00

10 jours pour fêter la Bretagne sous toutes ses formes !

La direction de la culture de Vitré Communauté vous propose des animations en lien avec la Bretagne et la cuisine bretonne dans les communes de l’Agglomération (Argentré-du-Plessis, La Guerche-de-Bretagne, Louvigné-de-Bais, Marpiré, Montreuil-sous-Pérouse, Saint-Didier, Saint-Germain-du-Pinel, Saint-M’Hervé et Vitré).

Dégustation de spécialités bretonnes

A l’occasion de la Fête de la Bretagne, les publics sont conviés à se retrouver pour partager, échanger et faire vivre ensemble l’esprit du banquet en présence des artistes autour d’une dégustation de spécialités bretonnes revisitées. Rendez-vous le vendredi 22 mai à partir de 18h30.

En écho à l’œuvre d’Isabelle Arthuis, l’exposition propose de découvrir, ou de redécouvrir, les œuvres sculptées de Jean-François Demeure, les photographies de Patrick Tosani et celles de Yves Trémorin. L’objet et/ou l’aliment le plus quotidien y gagnent en densité, en étrangeté et devient le lieu d’une expérience visuelle presque physique.

Exposition « Le Banquet »

L’artothèque du Quai des arts de Vitré vous propose une exposition.

Le Banquet est d’abord le titre de l’œuvre de la photographe Isabelle Arthuis. Cette photographie est issue de la performance participative du 17 avril 2021 réalisée avec les habitants de Saint-Briac-sur-Mer.

Le Banquet est aussi une invitation à prolonger l’expérience de l’exposition dans un moment partagé, où les notions de convivialité, de rassemblement et de plaisir ont toute leur place.

Exposition du 10 avril au 23 mai aux horaires d’ouverture de l’artothèque du Quai des arts.

Retrouvez le programme détaillé : https://www.calameo.com/vitre-communaute/read/004683214c24b1d6d024f

Cet évènement est soutenu par la Région Bretagne.

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Participez à une dégustation de spécialités bretonnes revisitées, en présence des artistes. bretagne exposition

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