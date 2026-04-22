Dégustation de spiritueux Le Loutron Libre L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans

Ornans

Dégustation de spiritueux Le Loutron Libre

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 17:30:00

fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Venez déguster les spiritueux locaux et médaillés Le Loutron Libre, en présence du paysan distillateur !

David Pagnier est producteur de plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique, n’utilisant aucun pesticide, fongicide ou autres intrants chimiques dans ses cultures.

Le site dans la Haute Vallée de la Loue est classé Natura 2000, protégé et préservé, favorisant la biodiversité et la protection des espèces végétales et animales.

Les terrains et la cueillette sauvage permettent de travailler des recettes à base de matières premières locales, sélectionnées pour leurs qualités aromatiques.

Le Loutron Libre vous propose des produits finis haut de gamme, élaborés avec le plus grand soin et dans le respect de la distillation traditionnelle des spiritueux absinthes, anisé, gin, oak’Sinthium Gold et oak’Sinthium Copper…

En vente à L’îlot. A retrouver également en coffrets. .

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

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English : Dégustation de spiritueux Le Loutron Libre

L’événement Dégustation de spiritueux Le Loutron Libre Ornans a été mis à jour le 2026-04-22 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)