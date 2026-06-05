Dégustation de vins de la Vallée de la Loue “Les Vignes à Fanfan” L’îlot Ornans samedi 11 juillet 2026.

Ornans

Dégustation de vins de la Vallée de la Loue “Les Vignes à Fanfan”

L’îlot 8 place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 20:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez déguster des vins de production locale “Les Vignes à Fanfan” (Vuillafans, Vallée de la Loue), en présence du vigneron François Aubert.

Des vignes travaillées avec simplicité et conscience écologique. Vin sans intrants hormis un chouïa de sulfites.

Retrouvez ses bouteilles dans la boutique de L’îlot ! .

L’îlot 8 place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

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English : Dégustation de vins de la Vallée de la Loue “Les Vignes à Fanfan”

L’événement Dégustation de vins de la Vallée de la Loue “Les Vignes à Fanfan” Ornans a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)