Dégustation de vins de la Vallée de la Loue “Les Vignes à Fanfan” L’îlot Ornans
Dégustation de vins de la Vallée de la Loue “Les Vignes à Fanfan” L’îlot Ornans samedi 11 juillet 2026.
Ornans
Dégustation de vins de la Vallée de la Loue “Les Vignes à Fanfan”
L’îlot 8 place Gustave Courbet Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 20:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez déguster des vins de production locale “Les Vignes à Fanfan” (Vuillafans, Vallée de la Loue), en présence du vigneron François Aubert.
Des vignes travaillées avec simplicité et conscience écologique. Vin sans intrants hormis un chouïa de sulfites.
Retrouvez ses bouteilles dans la boutique de L’îlot ! .
L’îlot 8 place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com
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English : Dégustation de vins de la Vallée de la Loue “Les Vignes à Fanfan”
L’événement Dégustation de vins de la Vallée de la Loue “Les Vignes à Fanfan” Ornans a été mis à jour le 2026-06-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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