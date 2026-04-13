Dégustation littéraire : Olivia Elkaim, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

Dégustation littéraire : Olivia Elkaim Jeudi 23 avril, 19h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T19:30:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T19:30:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00

Les médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles vous invitent à découvrir l’ouvrage d’Olivia Elkaim : La disparition des choses, (2026, éditions Stock).

Résumé

Novembre 1941, gare de Lyon, à Paris. Cécile laisse partir son fils de cinq ans dans un convoi de la Croix-Rouge en partance pour la zone libre. Mais pourquoi si tôt, si vite ? Le retrouvera-t-elle ?

Ce petit garçon s’appelle Georges Perec, l’auteur culte. Sa mère, juive polonaise, pense le sauver, mais elle le condamne en fait au vide et à l’absence de souvenirs. Il ne la retrouvera jamais.

Programme

Lectures d’extraits et vente dédicace par la librairie Nouveau chapitre.

Dégustation de vins par la cave Fleur de vigne.

Entretien avec l’autrice assurée par Véronique Morel-Muraour

Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil »}]

Partez à la rencontre d’Olivia Elkaim avec son nouveau livre « La disparition des choses » (2026, éditions Stock).

Ville de Saint-Médard-en-Jalles