Dégustation littéraire : Olivia Elkaim, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles
Dégustation littéraire : Olivia Elkaim, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles jeudi 23 avril 2026.
Dégustation littéraire : Olivia Elkaim Jeudi 23 avril, 19h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T19:30:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T19:30:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00
Les médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles vous invitent à découvrir l’ouvrage d’Olivia Elkaim : La disparition des choses, (2026, éditions Stock).
Résumé
Novembre 1941, gare de Lyon, à Paris. Cécile laisse partir son fils de cinq ans dans un convoi de la Croix-Rouge en partance pour la zone libre. Mais pourquoi si tôt, si vite ? Le retrouvera-t-elle ?
Ce petit garçon s’appelle Georges Perec, l’auteur culte. Sa mère, juive polonaise, pense le sauver, mais elle le condamne en fait au vide et à l’absence de souvenirs. Il ne la retrouvera jamais.
Programme
- Lectures d’extraits et vente dédicace par la librairie Nouveau chapitre.
- Dégustation de vins par la cave Fleur de vigne.
- Entretien avec l’autrice assurée par Véronique Morel-Muraour
Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil »}]
Partez à la rencontre d’Olivia Elkaim avec son nouveau livre « La disparition des choses » (2026, éditions Stock).
Ville de Saint-Médard-en-Jalles
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