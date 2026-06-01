Dégustations à l’Office de tourisme Rue Marcellin Berthelot Tréguier

Tréguier

Dégustations à l’Office de tourisme

Rue Marcellin Berthelot Office de tourisme Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Cette année, l’Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose met à l’honneur deux de ses producteurs locaux la brasserie Sloug et l’entreprise de caramel L’Ambr’1.

L’activité de la brasserie a débuté il y a un an en 2025. L’objectif étant d’allier savoir-faire artisanal et créativité pour offrir une bière à la fois moderne, accessible et profondément identitaire.

L’entreprise L’Ambr’1 voit le jour en 2010. L’idée ? Retrouver une bouchée gourmande des souvenirs heureux de vacances en Bretagne. Toujours en quête d’originalité et de qualité, L’Ambr’1 transmet sa passion à travers leurs produits.

Le mercredi 19 juillet de 16h30 à 18h30, au bureau d’information touristique de Tréguier, venez à la rencontre de Stéphane Tanguy, maître brasseur, et de Caroline Hubert, créatrice de l’entreprise L’Ambr’1. Vous pourrez déguster leurs produits et échanger avec les créateurs de ces productions d’exception.

Ces produits sont en vente dans notre bureau d’informations touristiques ouvert toute l’année.

Depuis près de 7 ans, l’Office de Tourisme déploie des espaces boutik sur l’ensemble de ses bureaux touristiques. Souvenirs, collections exclusives, papeterie, produits gourmands, jeux, beaux livres et livres pour enfants, cartes de randonnée pédestre ou vélo sont proposées à la vente.

Cette offre répond à une demande croissante des visiteurs mais aussi de nos partenaires. Elle permet de valoriser nos savoir-faire et notre richesse culturelle et donne de la visibilité à nos producteurs locaux qui ne possèdent pas toujours une boutique. .

Rue Marcellin Berthelot Office de tourisme Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70

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English :

L’événement Dégustations à l’Office de tourisme Tréguier a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose