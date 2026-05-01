Montpellier

DÉGUSTATIONS CLOS DES BOUTES

7 Rue Marioge Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Rencontre vigneronne de samedi 16 Mai, avec SYLVAIN BOUTEE du domaine CLOS DES BOUTES

Installé à Bellegarde depuis 2003, Sylvain, originaire du Nord, a fait le tour de la France pour comprendre et apprendre le travail de la vigne et du vin.

Rencontre vigneronne de samedi 16 Mai, avec SYLVAIN BOUTEE du domaine CLOS DES BOUTES

Installé à Bellegarde depuis 2003, Sylvain, originaire du Nord, a fait le tour de la France pour comprendre et apprendre le travail de la vigne et du vin.

Aujourd’hui il produit des vins blancs et rouges très soignés sous les méthodes de l’agriculture biologique . Il est l’un des rares vignerons à produire sous l’AOP Clairette de Bellegarde ( plus que 5 vignerons)

De 10h00 à 13h00 avec Sylvain Boutée, de 13h00 à 19h30 avec Stéph, Guigui et Joss

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à apprécier avec modération .

7 Rue Marioge Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 92 44 84 contact@cave-arceaux.com

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English :

Rencontre vigneronne on Saturday, May 16, with SYLVAIN BOUTEE from the CLOS DES BOUTES estate

Settled in Bellegarde since 2003, Sylvain, originally from the North of France, has toured the whole of France to understand and learn about the work of vines and wine.

L’événement DÉGUSTATIONS CLOS DES BOUTES Montpellier a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER