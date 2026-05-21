Dégustations de vins Saint-Affrique
Dégustations de vins Saint-Affrique jeudi 4 juin 2026.
Saint-Affrique
Dégustations de vins
10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
On relance les dégustations de vins ! Venez nombreux au Com !
De bonnes quilles à déguster entre copains avec un bon repas pour accompagner par @nineta.traiteur
Sur réservation .
10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60
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English :
Wine tasting is back on! Come to the Com!
L’événement Dégustations de vins Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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