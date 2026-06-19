Montpellier

DÉGUSTATIONS DOMAINE RIJCKAERT

7 Rue Marioge Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Rencontre Vigneronne de samedi 20 Juin ave Florent Rouve du DOMAINE RIJCKAERT

Balade rafraichîssante entre le Jura, le Mâconnais et la Bourgogne !

C’est en 2007, au domaine Poncétys à Davayé que Florent rencontre Jean Rijckaert, depuis il prolonge son travail de grand vinificateur

Rencontre Vigneronne de samedi 20 Juin ave Florent Rouve du DOMAINE RIJCKAERT

Balade rafraichîssante entre le Jura, le Mâconnais et la Bourgogne !

C’est en 2007, au domaine Poncétys à Davayé que Florent rencontre Jean Rijckaert, depuis il prolonge son travail de grand vinificateur

Ouvert du Lundi au vendredi de 09h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h30

NON-STOP le samedi de 9h00 à 19h30

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à apprécier avec modération .

7 Rue Marioge Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 92 44 84 contact@cave-arceaux.com

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English :

Winemaker Meetup on Saturday, June 20, with Florent Rouve of DOMAINE RIJCKAERT

A refreshing journey through the Jura, the Méconnais, and Burgundy!

It was in 2007, at the Poncetys estate in Davayé, that Florent met Jean Rijckaert; since then, he has continued his work as a master winemaker

L’événement DÉGUSTATIONS DOMAINE RIJCKAERT Montpellier a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT MONTPELLIER