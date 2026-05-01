DÉGUSTATIONS MAS CAL DEMOURA Montpellier

Montpellier

DÉGUSTATIONS MAS CAL DEMOURA

7 Rue Marioge Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Rencontre vigneronne de samedi 30 Mai, avec VINCENT GOUMARD du domaine MAS CAL DEMOURA

Isabelle & Vincent Goumard concentrent leur énergie depuis 2004 à interpréter les grands terroirs autour de Jonquières au cœur des Terrasses du Larzac et à faire découvrir au monde du vin ces magnifiques terroirs.

Rencontre vigneronne de samedi 30 Mai, avec VINCENT GOUMARD du domaine MAS CAL DEMOURA

Fondé au début des années 90, le Mas Cal Demoura fait partie des domaines précurseurs ayant contribué à la révolution qualitative des vins du Languedoc.

Isabelle & Vincent Goumard concentrent leur énergie depuis 2004 à interpréter les grands terroirs autour de Jonquières au cœur des Terrasses du Larzac et à faire découvrir au monde du vin ces magnifiques terroirs.

Le domaine est situé à Jonquières, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Montpellier, au cœur des Terrasses du Larzac.

Le généreux climat méditerranéen est équilibré par l’air frais du Larzac voisin. La fraîcheur et l’acidité sont ainsi préservées et les écarts de température jour-nuit en période de maturation contribuent à la construction d’une très belle palette aromatique.

Plus de douze cépages sont cultivés. L’objectif est de trouver pour chaque parcelle le cépage le plus apte à exprimer l’identité du terroir dans une quête d’harmonie et d’équilibre des vins.

De 10h00 à 13h00 avec Vincent, de 13h00 à 19h30 avec Stéph, Guigui et Joss

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à apprécier avec modération .

7 Rue Marioge Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 92 44 84 contact@cave-arceaux.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rencontre vigneronne on Saturday May 30th, with VINCENT GOUMARD from the MAS CAL DEMOURA estate

Since 2004, Isabelle & Vincent Goumard have concentrated their energies on interpreting the great terroirs around Jonquières in the heart of the Terrasses du Larzac, and helping the wine world discover these magnificent soils.

L’événement DÉGUSTATIONS MAS CAL DEMOURA Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER