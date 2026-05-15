Bassoues

Déj’Champêtre des Producteurs

Domaine de Bilé BASSOUES Bassoues Gers

Tarif : – – 14.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 14:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Plongez dans l’univers passionnant d’un domaine viticole familial où vous serez accueilli avec chaleur et enthousiasme pour une invitation gratuite à explorer la beauté de notre vignoble et de notre métier.

Laissez-vous charmer par les arômes délicats, offerts généreusement, pour le plaisir de vos sens, lors de la dégustation de nos produits dans notre boutique & épicerie fine.

Vivez une journée festive et étonnante, où chaque moment est une découverte. Laissez vos sens s’émerveiller devant le petit marché de producteurs locaux, qui se feront un plaisir de vous servir leurs spécialités pour ravir votre palais.

Dans l’éclat du 28 juillet, nous vous proposons une initiation à la Salsa animée par la talentueuse Valérie Doizelet. Laissez-vous entraîner par ses mouvements et découvrez

le plaisir de danser. Ne manquez pas cette occasion unique de vous initier à la salsa dans une ambiance conviviale et énergique.

De 10h à 14h un déjeuner gourmand vous est également proposé par les producteurs présents au petit marché. Ce moment savoureux sera composé de mets salés à base d’Oie par la famille Brazzalotto de La Ferme des Grisettes accompagnés d’une part de melon bien frais & fruité. S’en suivra alors une assiette de plusieurs fromages de chèvre crées par Marie de la Ferme du Manestin pour terminer en apothéose avec une part de croustade sucrée d’Isabelle.

NOUVEAUTÉ 2026 YOGA RELAXATION AU MILIEU DES VIGNES

Nous sommes ravis pour cette saison estivale 2026 de vous proposer un cours de Yoga Relaxation d’environ 45 minutes avec la professeure Laure Goiran lors de nos Déj’ Champêtres des Producteurs.

Retrouvez Laure à 10h au milieu de nos vignes pour ce moment suspendu.

Tapis fournis, possibilité d’apporter le vôtre.

Sur réservation auprès de Laure 06 41 37 01 62.

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Domaine de Bilé BASSOUES Bassoues 32320 Gers Occitanie +33 6 12 86 01 97 contact@domaine-de-bile.com

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English :

Immerse yourself in the exciting world of a family-run winery, where you’ll be welcomed with warmth and enthusiasm for a free invitation to explore the beauty of our vineyard and our craft.

Let yourself be charmed by the delicate aromas, generously offered for the pleasure of your senses, as you taste our products in our boutique & delicatessen.

Experience a festive and astonishing day, where every moment is a discovery. Let your senses marvel at the small market of local producers, who will be delighted to serve you their specialties to delight your palate.

On July 28, we’ll be offering an introduction to salsa led by the talented Valérie Doizelet. Let yourself be carried away by her moves and discover

the pleasure of dancing. Don’t miss this unique opportunity to learn salsa in a friendly, energetic atmosphere.

From 10 a.m. to 2 p.m., a gourmet lunch will be served by the producers present at the small market. This tasty moment will feature goose-based savory dishes from the Brazzalotto family of La Ferme des Grisettes, accompanied by a slice of fresh, fruity melon. This will be followed by a plate of goat’s cheeses created by Marie from Ferme du Manestin, culminating in Isabelle’s sweet croustade.

NEW FOR 2026 YOGA RELAXATION AMONG THE VINES

For the 2026 summer season, we are delighted to offer a 45-minute Yoga Relaxation class with teacher Laure Goiran during our Déj? Champêtres des Producteurs.

Meet Laure at 10 a.m. in the middle of our vineyards for this suspended moment.

Mats provided, you can bring your own.

Please reserve with Laure: 06 41 37 01 62.

L’événement Déj’Champêtre des Producteurs Bassoues a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65