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Soirée concert au Domaine de Bilé Domaine de Bilé Bassoues

Soirée concert au Domaine de Bilé Domaine de Bilé Bassoues jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Domaine de Bilé

Adresse : BASSOUES

Ville : 32320 Bassoues

Département : Gers

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bassoues

Soirée concert au Domaine de Bilé

Domaine de Bilé BASSOUES Bassoues Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Le Domaine de Bilé & les Bundy’s vous invite à passer une soirée typiquement gersoise avec des cuivres, de la bonne humeur et du Paquito à gogo !

Avant le spectacle les traiteurs fermiers Carine & Arnaud de Gersement Bon vous concoctent un délicieux repas avec dans le plat principal le célèbre Poulet Fermier du Gers

Au Menu (vins compris)
– Salade de tomate au Pistou
– Poulet fermier du Gers basquaise et riz
– Panacotta aux fruits de saison
(si allergies ou régime alimentaire spécifique possibilité de changement de proposition)

Tarifs soirée (dîner + spectacle)
Entrée & plat OU Plat & dessert
– 25€ par personne
– 13,50€ par enfant de moins de 12 ans

Entrée plat & dessert
– 29€ par personne
– 16€ par enfant de moins de 12 ans

Entrée gratuite pour participer seulement à la soirée sans repas.
Buvette sur place.
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Domaine de Bilé BASSOUES Bassoues 32320 Gers Occitanie +33 6 12 86 01 97  contact@domaine-de-bile.com

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English :

Domaine de Bilé & the Bundy’s invite you to spend a typically Gers evening with brass instruments, good humour and Paquito galore!

Before the show, farm caterers Carine & Arnaud de Gersement Bon concoct a delicious meal with the famous Fermier du Gers chicken as the main course:

Menu (wine included)
– Pistou Tomato Salad
– Gers farmhouse chicken basquaise and rice
– Seasonal fruit panacotta
(if allergies or special dietary requirements, alternative menus available)

Evening prices (dinner + show)
Starter & main course OR Main course & dessert
– 25? per person
– 13.50? per child under 12 years old

Starter, main course & dessert
– 29? per person
– 16? per child under 12

Free admission for the evening only, without meal.
Refreshment bar on site.

L’événement Soirée concert au Domaine de Bilé Bassoues a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

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