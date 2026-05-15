Soirée concert au Domaine de Bilé Domaine de Bilé Bassoues
Soirée concert au Domaine de Bilé Domaine de Bilé Bassoues jeudi 23 juillet 2026.
Bassoues
Soirée concert au Domaine de Bilé
Domaine de Bilé BASSOUES Bassoues Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Le Domaine de Bilé & les Bundy’s vous invite à passer une soirée typiquement gersoise avec des cuivres, de la bonne humeur et du Paquito à gogo !
Avant le spectacle les traiteurs fermiers Carine & Arnaud de Gersement Bon vous concoctent un délicieux repas avec dans le plat principal le célèbre Poulet Fermier du Gers
Au Menu (vins compris)
– Salade de tomate au Pistou
– Poulet fermier du Gers basquaise et riz
– Panacotta aux fruits de saison
(si allergies ou régime alimentaire spécifique possibilité de changement de proposition)
Tarifs soirée (dîner + spectacle)
Entrée & plat OU Plat & dessert
– 25€ par personne
– 13,50€ par enfant de moins de 12 ans
Entrée plat & dessert
– 29€ par personne
– 16€ par enfant de moins de 12 ans
Entrée gratuite pour participer seulement à la soirée sans repas.
Buvette sur place.
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Domaine de Bilé BASSOUES Bassoues 32320 Gers Occitanie +33 6 12 86 01 97 contact@domaine-de-bile.com
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English :
Domaine de Bilé & the Bundy’s invite you to spend a typically Gers evening with brass instruments, good humour and Paquito galore!
Before the show, farm caterers Carine & Arnaud de Gersement Bon concoct a delicious meal with the famous Fermier du Gers chicken as the main course:
Menu (wine included)
– Pistou Tomato Salad
– Gers farmhouse chicken basquaise and rice
– Seasonal fruit panacotta
(if allergies or special dietary requirements, alternative menus available)
Evening prices (dinner + show)
Starter & main course OR Main course & dessert
– 25? per person
– 13.50? per child under 12 years old
Starter, main course & dessert
– 29? per person
– 16? per child under 12
Free admission for the evening only, without meal.
Refreshment bar on site.
L’événement Soirée concert au Domaine de Bilé Bassoues a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65