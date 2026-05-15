Bassoues

Marché à la Ferme au Domaine de Bilé

Domaine de Bilé BASSOUES Bassoues Gers

Tarif : – – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Escapade Gourmande Marché à la Ferme au Domaine de Bilé

Découvrez une expérience authentique et gourmande au Domaine de Bilé lors de notre dernier événement de l’été !

Promesse d’un ravissement pour les sens et les papilles.

Au programme

Animations gratuites dès 15h (entrée libre)

Découvrez un marché animé par des producteurs fermiers et artisans, offrant leurs trésors gourmands.

Plongez dans l’intimité de notre vignoble et de nos chais lors de visites guidées gratuites, suivies de dégustations raffinées à dans notre boutique-épicerie fine.

Baladez-vous sur nos terres en calèche tirée par des bœufs.

Assistez à des démonstrations captivantes de fabrication de croustades.

Partez à l’aventure lors d’une randonnée pédestre ludique à travers vignes, lacs et forêts, libre de découvrir à votre rythme.

Émerveillez-vous devant le spectacle de marionnettes pour petits et grands Contes de fées sous les arbres , avec trois histoires envoûtantes dans la forêt des pantouflards, avec Séraphin et son fidèle chien Gaston, la grand-mère Ginette et ses amis fées, rois étourdis, princesses capricieuses et les fameux animaux insolites.

Pour les plus petits un atelier maquillage sera proposé.

Pour une expérience encore plus inoubliable, réservez votre vélo à assistance électrique pour découvrir nos vallons gersois grâce à nos parcours. Ou bien plongez dans notre tout nouvel Escape Game Apéri’Box !

Dès 20h

Repas Champêtre des Producteurs avec le Concert du super Monsieur Greg, star incontournable du Gers !

Réservation conseillée places limitées.

Lors de votre réservation via Elloha nous vous demanderons votre carte bancaire EN GARANTIE.

Par derrière nous accepterons votre réservation via Elloha puis nous vous enverrons un e-mail via notre banque où vous retrouverez un lien pour effectivement procéder au paiement de votre réservation.

Nous restons à votre disponibilité au 06 13 08 25 91 pour tout renseignement complémentaire.

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Domaine de Bilé BASSOUES Bassoues 32320 Gers Occitanie +33 6 12 86 01 97 contact@domaine-de-bile.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gourmet Escapade: Farm Market at Domaine de Bilé

Discover an authentic gourmet experience at the Domaine de Bilé during our last event of the summer!

A delight for the senses and the taste buds.

On the program:

Free entertainment from 3pm (admission free):

Discover a market animated by farm producers and artisans, offering their gourmet treasures.

Immerse yourself in the intimacy of our vineyards and cellars during free guided tours, followed by refined tastings in our delicatessen boutique.

Take a horse-drawn carriage tour of our vineyards.

Watch captivating croustade-making demonstrations.

Go on a fun hiking adventure through vineyards, lakes and forests, free to explore at your own pace.

Marvel at the Fairy Tales Under the Trees puppet show for young and old, with three enchanting stories set in the forest of slippers, featuring Séraphin and his faithful dog Gaston, Grandma Ginette and her fairy friends, dazed kings, capricious princesses and the famous unusual animals.

For the little ones, there’s also a make-up workshop.

For an even more unforgettable experience, book your electrically-assisted bike and discover the valleys of the Gers on one of our trails. Or dive into our brand-new Escape Game Apéri?Box!

From 8pm

Producers’ Country Meal with a concert by Monsieur Greg, the Gers’ star!

Reservations recommended, places limited.

When you book via Elloha, we’ll ask for your GUARANTEED credit card.

We will then accept your reservation via Elloha and send you an e-mail via our bank with a link to proceed with the payment of your reservation.

We remain at your disposal at 06 13 08 25 91 for any further information.

L’événement Marché à la Ferme au Domaine de Bilé Bassoues a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65