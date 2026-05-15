Bassoues

Soirée cinéma en plein air

Domaine de Bilé BASSOUES Bassoues Gers

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Ouvrez grand vos yeux avec l’écran géant du Cinéma l’Europe.

Nous sommes heureux de vous proposer à la 6ème édition du Cinéma en Plein Air au cœur de notre vignoble.

Cette année nous avons sélectionné le film inspiré d’une histoire vraie Compostelle de Yann Samuell avec Alexandra Lamy et Julien Le Berre.

Fred et Adam ne se connaissent pas et pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Toute la journée visites guidées des chais, dégustation gratuite de nos produits.

À partir de 19h30 possibilité de visites nocturnes de nos chais de vieillissement d’armagnac, dégustation gratuite de nos produits dans notre boutique et épicerie fine.

Food Trucks sur place avant la diffusion du film

– Poupette by Betty Beef

– Isabelle & ses croustades

Projection du film à 22h, pensez à ramener votre plaid/couverture et votre siège (bancs disponibles sur place).

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Domaine de Bilé BASSOUES Bassoues 32320 Gers Occitanie +33 6 12 86 01 97 contact@domaine-de-bile.com

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English :

Open your eyes wide with the giant screen at Cinéma l’Europe.

We’re delighted to invite you to the 6th edition of Cinéma en Plein Air in the heart of our vineyards.

This year we’ve selected a film inspired by a true story: Compostelle by Yann Samuell, starring Alexandra Lamy and Julien Le Berre.

Fred and Adam don’t know each other, yet thanks to an association, they embark on the pilgrimage to Santiago de Compostela together. Over the miles, between confrontations and suspended moments, a fragile bond is forged. Faced with the hardships of the journey, each of them discovers an unsuspected strength.

All day: guided tours of the winery, free tasting of our products.

From 7.30pm: evening tours of our armagnac ageing cellars, free tasting of our products in our boutique and delicatessen.

Food Trucks on site before the film:

– Poupette by Betty Beef

– Isabelle & her croustades

Film screening at 10pm, remember to bring your blanket and seat (benches available on site).

L’événement Soirée cinéma en plein air Bassoues a été mis à jour le 2026-05-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65