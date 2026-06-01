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Déjeuner antillais Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Déjeuner antillais Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Café culturel Restaurant Kaïflo

Adresse : 48 Rue d'Anjou

Ville : 44150 Ancenis-Saint-Géréon

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 27 27

Ancenis-Saint-Géréon

Déjeuner antillais Kaïflo

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : 27 – 27 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Venez dîner au Kaïflo !
Menu spécial antillais.

Sur réservation.   .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65  kaiflo.ancenis@gmail.com

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English :

Come have dinner at Ka%EFflo!

L’événement Déjeuner antillais Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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