Déjeuner antillais Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
Déjeuner antillais Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon vendredi 26 juin 2026.
Ancenis-Saint-Géréon
Déjeuner antillais Kaïflo
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : 27 – 27 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Venez dîner au Kaïflo !
Menu spécial antillais.
Sur réservation. .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
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English :
Come have dinner at Ka%EFflo!
L’événement Déjeuner antillais Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-06-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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