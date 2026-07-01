Déjeuner couscous, Mairie de Miniac-Morvan, Miniac-Morvan

Informations pratiques

Déjeuner couscous Samedi 7 novembre, 11h00 Mairie de Miniac-Morvan Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T11:00:00+01:00 – 2026-11-07T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T11:00:00+01:00 – 2026-11-07T16:00:00+01:00

Bonne nouvelle pour les gourmands ! Le Club des Retraités vous donne rendez-vous à Tressé samedi 7 novembre 2026 pour un déjeuner couscous qui s’annonce aussi convivial que savoureux.

Au restaurant la Maison des fées, l’accès est bien sûr possible aux personnes à mobilité réduite, et la magie sera dans vos assiettes.

La date limite d’inscription est fixée au 29 septembre 2026.

Tarif unique : 20 €

Infos et réservations : Chantal 06 84 68 09 44 ou Yamina 06 60 51 54 57.

Mairie de Miniac-Morvan Place de la Mairie, 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 58 51 77 https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.facebook.com/communedeminiacmorvan/;https://www.instagram.com/miniacmorvan/;https://www.youtube.com/@miniac-morvan [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 51 54 57 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 84 68 09 44 »}]

organisé par le Club des retraités