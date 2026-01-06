Déjeuner dans l’herbe Moulin de Fourges Vexin-sur-Epte
Déjeuner dans l’herbe Moulin de Fourges Vexin-sur-Epte dimanche 21 juin 2026.
Vexin-sur-Epte
Déjeuner dans l’herbe
Moulin de Fourges 38 Rue du Moulin Vexin-sur-Epte Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Déjeuner dans l’herbe au Moulin de Fourges.
Célébrez l’arrivée de l’été et la Fête de la Musique dans un cadre idyllique ! Le Moulin de Fourges vous invite à une journée champêtre et mélodieuse au bord de l’eau. En famille, en couple ou entre amis, venez partager un moment hors du temps.
Au programme
– Dès 12h00 Place au pique-nique ! Installez-vous confortablement dans l’herbe pour savourer notre panier gourmand.
– À partir de 18h30 L’ambiance monte d’un cran pour l’apéritif avec le lancement des animations musicales pour fêter la musique ensemble.
Informations pratiques
– Date Dimanche 21 juin.
– Horaires Pique-nique à partir de 12h00 | Musique à partir de 18h30.
– Lieu Moulin de Fourges, 38 Rue du Moulin, 27630 Vexin-sur-Epte.
– Tarif 25 € pour deux personnes. .
Moulin de Fourges 38 Rue du Moulin Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 52 12 12 contact@moulindefourges.com
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English : Déjeuner dans l’herbe
L’événement Déjeuner dans l’herbe Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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