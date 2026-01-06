Déjeuner dans l’herbe Moulin de Fourges Vexin-sur-Epte

Vexin-sur-Epte

Déjeuner dans l’herbe

Moulin de Fourges 38 Rue du Moulin Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Déjeuner dans l’herbe au Moulin de Fourges.

Célébrez l’arrivée de l’été et la Fête de la Musique dans un cadre idyllique ! Le Moulin de Fourges vous invite à une journée champêtre et mélodieuse au bord de l’eau. En famille, en couple ou entre amis, venez partager un moment hors du temps.

Au programme

– Dès 12h00 Place au pique-nique ! Installez-vous confortablement dans l’herbe pour savourer notre panier gourmand.

– À partir de 18h30 L’ambiance monte d’un cran pour l’apéritif avec le lancement des animations musicales pour fêter la musique ensemble.

Informations pratiques

– Date Dimanche 21 juin.

– Horaires Pique-nique à partir de 12h00 | Musique à partir de 18h30.

– Lieu Moulin de Fourges, 38 Rue du Moulin, 27630 Vexin-sur-Epte.

– Tarif 25 € pour deux personnes. .

Moulin de Fourges 38 Rue du Moulin Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 52 12 12 contact@moulindefourges.com

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English : Déjeuner dans l’herbe

L’événement Déjeuner dans l’herbe Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération