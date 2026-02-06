Déjeuner dansant choucroute Salle du Castel Park Surgères

Informations pratiques

Surgères

Déjeuner dansant choucroute

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 12:00:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Venez partager un déjeuner dansant organisé par l’association des Tamalous 17, ainsi qu’une très bonne choucroute.

Inscription avant le 20 septembre par téléphone.

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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 00 58 88

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English :

Come join us for a lunch dance organized by the Tamalous 17 association, as well as some delicious sauerkraut.

Please register by phone before September 20.

L’événement Déjeuner dansant choucroute Surgères a été mis à jour le 2026-07-28 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin