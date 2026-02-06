Déjeuner dansant choucroute Salle du Castel Park Surgères
dimanche 27 septembre 2026 · Salle du Castel Park · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Déjeuner dansant choucroute
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:00:00
fin : 2026-09-27 12:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Venez partager un déjeuner dansant organisé par l’association des Tamalous 17, ainsi qu’une très bonne choucroute.
Inscription avant le 20 septembre par téléphone.
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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 00 58 88
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English :
Come join us for a lunch dance organized by the Tamalous 17 association, as well as some delicious sauerkraut.
Please register by phone before September 20.
L’événement Déjeuner dansant choucroute Surgères a été mis à jour le 2026-07-28 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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