Déjeuner et animations familiales dans un cadre historique, Couvent Saint-Sauveur, Oberbronn

Informations pratiques

Déjeuner et animations familiales dans un cadre historique Dimanche 20 septembre, 11h00 Couvent Saint-Sauveur Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La journée sera l’occasion de découvrir un site d’exception, où l’histoire et la quiétude se rencontrent. Des endroits méconnus ou habituellement fermés au public sont à découvrir.

A midi, vous est proposée une restauration sous chapiteau, sans réservation au préalable, ou possibilité de déjeuner au restaurant sur réservation au 03 88 80 84 50.

D’autres animations vous sont proposées : jeu concours, aire de jeux pour les enfants, animations pour enfants par le Réseau Animation Intercommunal, animation musicale par la chanteuse Cynthia Colombo.

Couvent Saint-Sauveur 2 rue principale, 67110 Oberbronn Oberbronn 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 (0)3 88 80 84 50 https://www.hotellerieducouvent.com https://www.facebook.com/CouventOberbronn Le couvent des Sœurs du Très Saint-Sauveur est situé dans le village pittoresque d’Oberbronn, au cœur du parc régional des Vosges du Nord.

La congrégation religieuse, fondée à Niederbronn en 1849 par Élisabeth Eppinger — en religion Mère Alphonse Marie —, a connu une extension très rapide. Faute de place, elle acquiert donc, en 1857, le château d’Oberbronn où vivait, jusqu’à son décès, le comte de Strahlenheim, pour y installer le noviciat et, plus tard, faire de ce lieu l’actuelle maison-mère de la congrégation. Ce lieu est aujourd’hui le cœur de ce grand corps international, présent en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud.

La fondatrice, Mère Alphonse Marie, fut béatifiée par le cardinal Becciu le 9 septembre 2018, en la cathédrale de Strasbourg. Une importante relique de la bienheureuse est visible à l’oratoire.

Le couvent dispose également d’une hôtellerie de 80 chambres (145 couchages) avec salles de bain privatives, et accueille particuliers, familles, groupes et séminaires d’entreprise.

Véritable havre de paix et de sérénité, dans un cadre verdoyant aux grands espaces, avec son parc, ses jardins et sa forêt environnante, ce lieu chargé d’histoire invite au repos, à la détente et au ressourcement… Parking gratuit

La journée sera l’occasion de découvrir un site d’exception, où l’histoire et la quiétude se rencontrent. Des endroits méconnus ou habituellement fermés au public sont à découvrir.

©Hôtellerie du Couvent