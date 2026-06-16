Déjeuner insolite à la Cité du Train Mulhouse
Déjeuner insolite à la Cité du Train Mulhouse samedi 26 septembre 2026.
Mulhouse
Déjeuner insolite à la Cité du Train
2 rue Alfred de Glehn Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 12:00:00
fin : 2026-09-27 15:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Plongez dans l’atmosphère des années 1970, et embarquez pour un voyage culinaire à bord d’une mythique voiture-restaurant d’époque.
L’expérience débute (ou se prolonge) par une visite découverte du musée, avant de prendre place à bord du légendaire Trans-Europ-Express, fleuron des trains de voyageurs européens. Installez-vous dans l’atmosphère feutrée et raffinée d’une 1ère classe historique et savourez un déjeuner insolite.
Remontez le temps pour un moment unique ! Vivez une expérience exceptionnelle et surtout inoubliable…
Réservation uniquement en ligne, places limitées. Tables de 4, 3 ou 2 personnes. .
2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 42 83 33 message@citedutrain.com
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English :
L’événement Déjeuner insolite à la Cité du Train Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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