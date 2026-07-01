Déjeuner musical Festival de la Sainte-Marguerite Château de Bracquetuit Bracquetuit

Informations pratiques

Bracquetuit

Déjeuner musical Festival de la Sainte-Marguerite

Château de Bracquetuit 21 Place de l’Église Bracquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 12:00:00

fin : 2026-07-19 14:00:00

Date(s) :

2026-07-19

L’organisation du festival de la Sainte-Marguerite, vise à mettre en avant une dynamique encore peu représentée et mettre en avant un patrimoine culturel majeur tout en contribuant au rayonnement du village de Bracquetuit. Les objectifs généraux de ce festival sont multiples, combinant la promotion de la musique en tant qu’art universel avec la célébration de la diversité culturelle de la Normandie.

Le dimanche, un repas festif de la sainte Cécile est organisé en musique pour un moment de partage musical.

Au menu

– 3 pièces cocktails

– Terrine de saumon et crevettes, émulsion citron vert et salade de chou

– Filet de canette à la plancha, crème de champignon, poêlée de pomme de terre

– Sarladaise, tomates provençales

– Duo de fromage normand (neufchâtel et pont l’évêque) sur lit de salade

– Dessert et café

– 1 apéritif et 1 bouteille d’eau inclus .

Château de Bracquetuit 21 Place de l’Église Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 26 46 45

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English : Déjeuner musical Festival de la Sainte-Marguerite

L’événement Déjeuner musical Festival de la Sainte-Marguerite Bracquetuit a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Terroir de Caux