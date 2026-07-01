Festival de la Sainte-Marguerite Château de Bracquetuit Bracquetuit

Informations pratiques

Bracquetuit

Festival de la Sainte-Marguerite

Château de Bracquetuit 21 Place de l’Église Bracquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 11:30:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez profiter de la fête de la Sainte-Marguerite au château de Bracquetuit au cours d’un week-end riche en animations !

Le vendredi soir laissé vous porter par les Vois d’Outre-Mer dans le théâtre de Château à l’occasion d’une concert lyrique mettant en lumière la richesse et l’expressivité du répertoire classique ! (Gratuit réservation fortement conseillée)

Le samedi et le dimanche profitez d’un marché artisanal dont les nombreux exposants proposeront ateliers et démonstrations. Vous pourrez également découvrir le vid’ château avec la vente de certaines pièces du grenier uniquement le samedi. (Certains ateliers sont sur réservation)

Pour clôturer cette journée festive du samedi, assistez au concert Comédie, Jazz & Pop dans le théâtre du château, mêlant comédie musicale, standards et influences contemporaines. (Gratuit réservation fortement conseillée)

Le dimanche en plus du marché et du vid’château, vous pourrez assister à la Messe de la Sainte-Marguerite dans l’église de Bracquetuit, cette cérémonie sera suivie par un déjeuner musical, un moment de partage et de musique ! (Réservation obligatoire menu disponible sur le site internet)

Tout le week-end sur place: buvette, restauration sur place, château gonflable, jeux extérieurs… .

Château de Bracquetuit 21 Place de l’Église Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 26 46 45

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English : Festival de la Sainte-Marguerite

L’événement Festival de la Sainte-Marguerite Bracquetuit a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Terroir de Caux