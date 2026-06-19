Déjeuner spectacle et vins vivants à l’ombre des tilleuls Déjeuner Collectif Ceps & Charrues La Grange Charton Régnié-Durette
Déjeuner spectacle et vins vivants à l’ombre des tilleuls Déjeuner Collectif Ceps & Charrues La Grange Charton Régnié-Durette dimanche 21 juin 2026.
Régnié-Durette
Déjeuner spectacle et vins vivants à l’ombre des tilleuls Déjeuner
Collectif Ceps & Charrues La Grange Charton 42 Cr des Hospices Régnié-Durette Rhône
Tarif : 59 – 59 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:30:00
fin : 2026-06-21 15:00:00
Date(s) :
2026-06-21
A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, La Grange Charton vous accueille pour le déjeuner du dimanche 21 juin 2026 pour l’événement Déjeuner spectacle et vins vivants à l’ombre des tilleuls . … Voir la suite sur le site du festival
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Collectif Ceps & Charrues La Grange Charton 42 Cr des Hospices Régnié-Durette 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 69 93 cepsetcharrues@etik.com
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English : Escapade gourmande et vins vivants à l’ombre des tilleuls Lunch
During Bienvenue en Beaujonomie, La Grange Charton will welcome you for lunch on Sunday 21 June 2026 for the event Escapade gourmande et vins vivants à l’ombre des tilleuls . … See more on the event website
L’événement Déjeuner spectacle et vins vivants à l’ombre des tilleuls Déjeuner Régnié-Durette a été mis à jour le 2026-06-16 par Inter Beaujolais
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