Déjeuner sur l’herbe | Château Terre Vieille Saint-Sauveur
Déjeuner sur l’herbe | Château Terre Vieille Saint-Sauveur lundi 4 mai 2026.
Saint-Sauveur
Déjeuner sur l’herbe | Château Terre Vieille
36 Route de Grateloup Saint-Sauveur Dordogne
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 09:00:00
fin : 2026-10-19 18:00:00
Date(s) :
2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23
Déjeuner à base de produits locaux du terroir (charcuterie, fromages…) pour les groupes qui souhaitent profiter d’un repas champêtre au cœur des vignes.
Sur réservation. .
36 Route de Grateloup Saint-Sauveur 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 35 07 contact@terrevieille.com
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English : Déjeuner sur l’herbe | Château Terre Vieille
L’événement Déjeuner sur l’herbe | Château Terre Vieille Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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