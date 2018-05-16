Rencontre ECOUTER LA NATURE Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur
Rencontre ECOUTER LA NATURE Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur samedi 16 mai 2026.
Saint-Sauveur
Rencontre ECOUTER LA NATURE
Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Soirée de lectures à voix haute consacrée aux textes qui interrogent, célèbrent et réenchantent notre relation au vivant.
Par Ingrid Lefrancois et Olivier Martinaud
Samedi 16 Mai 18h
Tout public, gratuit. Sur inscription 03 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.frTout public
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Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr
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English :
An evening of readings dedicated to texts that question, celebrate and re-enchant our relationship with life.
By Ingrid Lefrancois and Olivier Martinaud
Saturday May 16th 6pm
Open to all, free of charge. Registration required 03 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr
L’événement Rencontre ECOUTER LA NATURE Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-04-12 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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