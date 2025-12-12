Déjeuner Vigneron Vernou-sur-Brenne

Déjeuner Vigneron

Domaine de Roche Blonde Vernou-sur-Brenne Indre-et-Loire

Tarif : 45 EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date :

Samedi 2026-05-02 11:30:00

2026-08-01 14:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Plongez au cœur du Domaine de Roche Blonde pour une visite de cave troglodytique, déjeunez au cœur des vignes avec des spécialités tourangelles et dégustez 6 cuvées du Domaine.

À Vernou-sur-Brenne, le domaine familial Christophe, Claire et leur fils Arnaud Gaudron, 3ème et 4ème génération de vignerons, vous accueillent pour une visite de cave troglodytique et un déjeuner autour des vins AOC Vouvray.

Après une visite des chais troglodytiques et la dégustation d’un vin du domaine, partez en direction du vignoble de Vernou-sur-Brenne pour partager un moment convivial lors d’un déjeuner vigneron.

Prenez place autour de la table dressée au beau milieu des vignes et dégustez les spécialités tourangelles et plats fait maison accompagnés de 6 cuvées du Domaine Gaudron.

Informations pratiques et réservation en ligne depuis le site internet. 45 .

Domaine de Roche Blonde Vernou-sur-Brenne 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 52 12 17 contact@christophegaudron.fr

English :

Dive into the heart of the Domaine de Roche Blonde for a troglodytic cellar tour, a lunch in the heart of the vines with Touraine specialties and a tasting of 6 Domaine cuvées.

