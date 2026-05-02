Spectacle L’affaire du grand méchant loup, Salle des fêtes, Vernou-sur-Brenne

Informations pratiques

Spectacle L’affaire du grand méchant loup Samedi 3 octobre, 18h00 Salle des fêtes Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Voici le récit du procès en révision accordé au Grand Méchant Loup, grâce à de nouveaux éléments dans le double meurtre pour lequel il est déjà condamné. C’est la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge et de Mère-Grand, enfin dévoilée. Jean de La Fontaine en expert psychiatre ; Charles Perrault en flic à la retraite; l’aîné des petits cochons, et autres victimes du Loup, lui ayant survécu, se succèdent à la barre pour témoigner.

Ce récit fou et décalé, est ponctué d’inserts sonores venant d’une petite radio de cuisine. Entre conte et humour noir, ce spectacle revisite nos classiques avec un regard décalé, cynique et moderne. Le Loup est-il vraiment le coupable idéal ? À vous de juger !

Salle des fêtes 1, rue Anatole France, 37210 Vernou-sur-Brenne Vernou-sur-Brenne 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « lagrange.aux.livres37@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 54 92 67 47 »}]

Biblis en folie 2026

©M. Mouch