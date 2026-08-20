Delacroix, chevaux et autres animaux Musée national Eugène Delacroix Paris

Informations pratiques

Pour le peintre romantique, les chevaux, les lions et les tigres constituent un objet d’étude et un sujet qu’il met en scène dans de nombreux tableaux, lithographies, décors… tout au long de sa carrière.

Les chevaux qu’il voit lors de son voyage au Maroc en 1832 contribuent à nourrir son imaginaire autour du cavalier, qu’il soit soldat ou participant à une fantasia.

Les tableaux que Delacroix considérait comme des études n’avaient pas vocation à être exposés ou vendus mais à lui servir de référence et de source d’inspiration.

Cette présentation temporaire attache une importance particulière au processus de création du peintre.

Vernissage presse

▸ Vendredi 11 septembre 2026 à 11h

Consultez ici le communiqué de presse pour en savoir plus sur la programmation culturelle.

Soirée d’ouverture exceptionnelle

Visite guidée par Claire Bessède, directrice du musée Delacroix

▸ Lundi 14 septembre 2026 à partir de 18h30

Visites guidées

▸ Samedis 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre et 12 décembre 2026 à 11h

Conférence : Histoire de chevaux

Présentation des deux dernières acquisitions récemment restaurées.

▸ Jeudi 1er octobre 2026 à 18h30

Le musée Delacroix présente un nouvel accrochage qui explore l’univers animalier d’Eugène Delacroix, à l’occasion de l’acquisition de deux études de chevaux, récemment restaurées. Exposées pour la première fois au musée, les deux études d’étalons, un alezan et un alezan doré, témoignent d’un vif intérêt de Delacroix pour le cheval et sa représentation.

Du samedi 12 septembre 2026 au dimanche 18 avril 2027 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 17h30

payant

De 0 à 9 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T15:00:00+02:00

fin : 2027-04-18T20:30:00+02:00

Date(s) : 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Musée national Eugène Delacroix 6, rue de Furstemberg 75006 Paris



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