Delay the Sadness, Sharon Eyal L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Delay the Sadness, Sharon Eyal

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

31

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-12-05 20:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Dernière pièce attendue s’il en est de Sharon Eyal pour la S-E-D Dance Company, Delay the Sadness explore les seuils, les souffles de vie et la pureté des élans d’émotions. L’ancienne danseuse de la Batsheva Dance Company et chorégraphe majeure de ces dernières années, poursuit son œuvre caractéristique aux côtés du curateur Gai Behar demi-pointes et corps arqués, unicité dans le collectif, trouble des sensations et esthétique léchée. Les corps vibrent en gestes répétitifs saisissants, en transes démultipliées aux cadences furieuses. Chaque création est une expérience intense, toute entière tournée vers l’instant présent, comme si c’était le dernier souffle de chaque interprète et qu’il fallait le rendre aussi inoubliable d’un amour naissant.Tout public

31 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

The most eagerly anticipated piece yet by Sharon Eyal for the S-E-D Dance Company, *Delay the Sadness* explores thresholds, the breath of life, and the purity of emotional outbursts. The former dancer with the Batsheva Dance Company and a leading choreographer of recent years continues her signature work alongside curator Gai Behar: pointe work and arched bodies, a unique presence within the collective, a blurring of sensations, and a refined aesthetic. The bodies vibrate in striking, repetitive movements, in transes multiplied by furious rhythms. Each creation is an intense experience, entirely focused on the present moment, as if it were each performer’s last breath and it had to be made as unforgettable as a budding love.

L’événement Delay the Sadness, Sharon Eyal Metz a été mis à jour le 2026-06-19 par AGENCE INSPIRE METZ