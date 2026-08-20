Demandez le programme !, Site de Bel Air, 2 Rue Braille, 17000 La Rochelle, La Rochelle
lundi 21 septembre 2026 · Site de Bel Air, 2 Rue Braille, 17000 La Rochelle · La Rochelle
Informations pratiques
Demandez le programme ! Lundi 21 septembre, 14h00 Site de Bel Air, 2 Rue Braille, 17000 La Rochelle Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T14:00:00+02:00 – 2026-09-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-21T14:00:00+02:00 – 2026-09-21T16:00:00+02:00
Site de Bel Air, 2 Rue Braille, 17000 La Rochelle Site de Bel Air, 2 Rue Braille, 170002 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=236786 »}]
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