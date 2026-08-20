UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Rochelle

Demandez le programme !, Site de Bel Air, 2 Rue Braille, 17000 La Rochelle, La Rochelle

lundi 21 septembre 2026 · Site de Bel Air, 2 Rue Braille, 17000 La Rochelle · La Rochelle

Demandez le programme !, Site de Bel Air, 2 Rue Braille, 17000 La Rochelle, La Rochelle

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Lieu
Site de Bel Air, 2 Rue Braille, 17000 La Rochelle
Adresse
Site de Bel Air, 2 Rue Braille, 170002 La Rochelle
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime

Demandez le programme ! Lundi 21 septembre, 14h00 Site de Bel Air, 2 Rue Braille, 17000 La Rochelle Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T14:00:00+02:00 – 2026-09-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-21T14:00:00+02:00 – 2026-09-21T16:00:00+02:00

Site de Bel Air, 2 Rue Braille, 17000 La Rochelle Site de Bel Air, 2 Rue Braille, 170002 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=236786 »}]
Venez assister à la présentation des formations financées par la Région Nouvelle-Aquitaine.

À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)