Demandez le programme !, Site de Bel Air, 2 Rue Braille, 17000 La Rochelle, La Rochelle

lundi 21 septembre 2026 · Site de Bel Air, 2 Rue Braille, 17000 La Rochelle · La Rochelle

Informations pratiques

Demandez le programme ! Lundi 21 septembre, 14h00 Site de Bel Air, 2 Rue Braille, 17000 La Rochelle Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-21T14:00:00+02:00 – 2026-09-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-21T14:00:00+02:00 – 2026-09-21T16:00:00+02:00

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Venez assister à la présentation des formations financées par la Région Nouvelle-Aquitaine.