Demandez-Nous la Lune ! Site verrier de Meisenthal Meisenthal

Meisenthal

Demandez-Nous la Lune !

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Demandez-nous la lune ! revient pour sa 18¿ édition le temps d’un nouveau week-end de célébration des arts de rue (danse, cirque, théâtre, musique), de l’imaginaire et du vivre-ensemble.

Pendant deux jours, les espaces se transforment, le quotidien s’illumine et la création surgit là où on ne l’attend pas. Les artistes bousculent les repères, les spectateurs deviennent complices, et chaque instant se vit comme une parenthèse hors du temps.

Entre émerveillement, rires et émotions partagées, le festival invite à la curiosité et à la découverte, dans une ambiance festive et généreuse. Un temps fort désormais incontournable pour le territoire.Tout public

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Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91

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English :

Demandez-nous la lune! returns for its 18th edition for another weekend of celebration of the street arts (dance, circus, theater, music), imagination and living together.

For two days, spaces are transformed, everyday life is illuminated and creativity emerges where it is least expected. The artists shake things up, the spectators become accomplices, and each moment is experienced as a timeless interlude.

Between wonder, laughter and shared emotions, the festival invites curiosity and discovery, in a festive and generous atmosphere. A must-see event for the region.

L’événement Demandez-Nous la Lune ! Meisenthal a été mis à jour le 2026-04-09 par OT DU PAYS DE BITCHE