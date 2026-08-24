Demi-journée trajectoire PMO Saint-Amand-Montrond
samedi 3 octobre 2026 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
Demi-journée trajectoire PMO
26 Rue Benjamin Constant Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 08:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Le Peloton Motorisé de Saint-Amand-Montrond organise une demi-journée Trajectoire 18
Rendez-vous à 8h00 au Peloton Motorisé de Saint-Amand-Montrond. inscription obligatoire
Fin de la journée vers 12h00 maximum.
Parcours Un circuit de 128 km au départ du PMO, passant par Apremont-sur-Allier, pour une boucle pleine de sensations et de conseils pour une conduite plus sûre.
Engagement solidaire Cette journée est organisée dans le cadre d’Octobre Rose. Une boîte à dons sera mise en place pour soutenir la recherche sur le cancer du sein. La participation à la journée est gratuite, et les dons sont bien sûr facultatifs mais très appréciés !
Repas proposé à midi à l’Escadron de Gendarmerie Mobile de Saint-Amand-Montrond pour environ 20 €. .
26 Rue Benjamin Constant Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire trajectoire18@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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English :
The Saint-Amand-Montrond Motorized Platoon is organizing a half-day Trajectoire 18 event
L’événement Demi-journée trajectoire PMO Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-08-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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