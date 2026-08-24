Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

Demi-journée trajectoire PMO

26 Rue Benjamin Constant Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 08:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Le Peloton Motorisé de Saint-Amand-Montrond organise une demi-journée Trajectoire 18

Rendez-vous à 8h00 au Peloton Motorisé de Saint-Amand-Montrond. inscription obligatoire

Fin de la journée vers 12h00 maximum.

Parcours Un circuit de 128 km au départ du PMO, passant par Apremont-sur-Allier, pour une boucle pleine de sensations et de conseils pour une conduite plus sûre.

Engagement solidaire Cette journée est organisée dans le cadre d’Octobre Rose. Une boîte à dons sera mise en place pour soutenir la recherche sur le cancer du sein. La participation à la journée est gratuite, et les dons sont bien sûr facultatifs mais très appréciés !

Repas proposé à midi à l’Escadron de Gendarmerie Mobile de Saint-Amand-Montrond pour environ 20 €. .

26 Rue Benjamin Constant Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire trajectoire18@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Saint-Amand-Montrond Motorized Platoon is organizing a half-day Trajectoire 18 event

L’événement Demi-journée trajectoire PMO Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-08-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE