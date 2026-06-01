Démocratie familiale : jeu de plateau au café des enfants À L’Abord’âge, Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants, Nantes

Démocratie familiale : jeu de plateau au café des enfants À L’Abord’âge Mercredi 10 juin, 16h30 Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T16:30:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T16:30:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00

Claire, autrice du livre Six mois en démocratie familiale, vient vous présenter son livre grâce à un jeu de plateau qu’elle a crée pour réfléchir à la place de la parole des enfants dans les prises de décisions qui les concernent. Les enfants sont les bienvenu.e.s (nous avons un grand espace de jeux) mais le temps de présentation et d’échange est à destination des adultes.

Réservation conseillée au 02 40 48 71 46

Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants 94 Rue de la Ville en Pierre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240487146 »}, {« type »: « link », « value »: « https://alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/ »}]

Un jeu de plateau pour parler démocratie familiale. démocratie familiale