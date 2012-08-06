DÉMOCRATIE(S…?) LA FERME DES ANIMAUX / Cie La Maison Théâtre + Marianne Martin / Cie Écartèlement, Théâtre Aux Croisements, Perpignan

Informations pratiques

DÉMOCRATIE(S…?) LA FERME DES ANIMAUX / Cie La Maison Théâtre

+ Marianne Martin / Cie Écartèlement Vendredi 23 avril 2027, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

6-8-12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-23T19:30:00+02:00 – 2027-04-23T22:30:00+02:00

Fin : 2027-04-23T19:30:00+02:00 – 2027-04-23T22:30:00+02:00

DÉMOCRATIE(S…?) LA FERME DES ANIMAUX / Cie La Maison Théâtre

Durée : 55 min / A partir de 14 ans / Tout Public

THEATRE

Au départ, les animaux rêvent d’une société où ils seraient libres et maîtres de leur destin. Mais les cochons confisquent progressivement le pouvoir, trahissent les idéaux de la révolution et finissent par ressembler aux humains qu’ils avaient renversés.

Le roman de Georges Orwell, La Ferme des Animaux, commence par un rêve dont le contenu évoque la prise en charge de leur destin par les animaux eux-mêmes : animés par les idéaux d’un vieux cochon, Sage l’Ancien, ils décident de se révolter contre leur maître, Mr Jones, dans l’espoir de mener une vie autonome dans l’égalité, l’entraide et la paix pour tous. Très rapidement, les cochons forment une élite et sont amenés à prendre le pouvoir, asservissant les autres animaux. Ils utilisent leur intelligence supérieure pour manipuler les craintes et modifier le passé à leur avantage. Les idéaux sont très vite dénaturés, les principes généreux insensiblement dévoyés. Les années passent et l’ouvrage s’achève sur un constat amer pour les autres animaux asservis : plus rien ne semble distinguer les cochons de leurs anciens maîtres.

D’après La Ferme des animaux, de Georges Orwell

Mise en scène et scénographie de Fanny Rudelle

Création sonore et scénographie par Eric Guennou

Solo pour un acteur, Julien Guill

Le débat est un moment de partage composant lui-même une partie des spectacles-pédagogiques. Nous l’avons pensé comme un temps d’échange: une réaction, une discussion entre les spectateurs. Ils peuvent prendre la parole et débattre entre eux des questions soulevées par le spectacle. Ici nous vous proposons de poursuivre cet échange avec un peu de recul sur le thème abordé: vous pourrez répondre aux questions, apporter votre réflexion, votre positionnement, ou encore déposer vos créations artistiques inspirées par les spectacles des cycles ACTIONS et DEMOCRATIE(S…?).

TEASER

Marianne Martin / Cie Écartèlement

Durée : 1h15 / à partir de 15 ans

Théâtre – Performance

Marianne Martin a une mission : fabriquer le corps national français de demain, et aujourd’hui, pour que vous deveniez pleinement Français·e, Marianne Martin vous donne votre premier cours d’appropriation culturelle.

Avec humour, ce seule-en-scène dystopique s’attaque, en jouant et déjouant la novlangue, aux réflexes nationalistes qui nous rongent.

Marianne Martin est une forme performative et itinérante qui se déploie à travers une mise en situation dystopique de cours d’appropriation culturelle. Ce spectacle met en jeu le public, il prend le risque du présent et propose de vivre une expérience commune. Il questionne la fabrique du corps national, notre rapport à la liberté, aux valeurs républicaines, et aux cadres étatiques et artistiques dont nous avons besoin. Cette forme s’attaque, avec humour, aux réflexes nationalistes qui nous rongent.

Création, écriture et interprétation : Jade Maignan

Collaboration artistique : Aurélien Hamard-Padis

Coproductions : Théâtre de La Commune – CDN d’Aubervilliers

Compagnie le Singe – Sylvain Creuzeuvault

Soutiens : Anis Gras – Le lieu de l’autre – Arcueil

Théâtre aux Croisements – Perpignan

TEASER

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreauxcroisements.fr/share/event/40-DEMOCRATIE-S-LA-FERME-DES-ANIMAUX-Cie-La-Maison-Theatre-Marianne-Martin-Cie-Ecartelement »}] [{« data »: {« author »: « Actions La Maison Thu00e9u00e2tre », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Teaser Du00e9mocratie la Ferme des Animaux », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/-XuegftnV10/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=-XuegftnV10 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCShMYzhT_uZdZga7ZnV3xLA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Deux formes pour interroger le pouvoir, les récits nationaux et les mots qui fabriquent nos imaginaires politiques.