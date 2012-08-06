DÉMOCRATIE(S…?) LA FERME DES ANIMAUX / Cie La Maison Théâtre + Marianne Martin / Cie Écartèlement, Théâtre Aux Croisements, Perpignan
vendredi 23 avril 2027 · Théâtre Aux Croisements · Perpignan
Informations pratiques
DÉMOCRATIE(S…?) LA FERME DES ANIMAUX / Cie La Maison Théâtre
+ Marianne Martin / Cie Écartèlement Vendredi 23 avril 2027, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales
6-8-12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-23T19:30:00+02:00 – 2027-04-23T22:30:00+02:00
Fin : 2027-04-23T19:30:00+02:00 – 2027-04-23T22:30:00+02:00
DÉMOCRATIE(S…?) LA FERME DES ANIMAUX / Cie La Maison Théâtre
Durée : 55 min / A partir de 14 ans / Tout Public
THEATRE
Au départ, les animaux rêvent d’une société où ils seraient libres et maîtres de leur destin. Mais les cochons confisquent progressivement le pouvoir, trahissent les idéaux de la révolution et finissent par ressembler aux humains qu’ils avaient renversés.
Le roman de Georges Orwell, La Ferme des Animaux, commence par un rêve dont le contenu évoque la prise en charge de leur destin par les animaux eux-mêmes : animés par les idéaux d’un vieux cochon, Sage l’Ancien, ils décident de se révolter contre leur maître, Mr Jones, dans l’espoir de mener une vie autonome dans l’égalité, l’entraide et la paix pour tous. Très rapidement, les cochons forment une élite et sont amenés à prendre le pouvoir, asservissant les autres animaux. Ils utilisent leur intelligence supérieure pour manipuler les craintes et modifier le passé à leur avantage. Les idéaux sont très vite dénaturés, les principes généreux insensiblement dévoyés. Les années passent et l’ouvrage s’achève sur un constat amer pour les autres animaux asservis : plus rien ne semble distinguer les cochons de leurs anciens maîtres.
D’après La Ferme des animaux, de Georges Orwell
Mise en scène et scénographie de Fanny Rudelle
Création sonore et scénographie par Eric Guennou
Solo pour un acteur, Julien Guill
Le débat est un moment de partage composant lui-même une partie des spectacles-pédagogiques. Nous l’avons pensé comme un temps d’échange: une réaction, une discussion entre les spectateurs. Ils peuvent prendre la parole et débattre entre eux des questions soulevées par le spectacle. Ici nous vous proposons de poursuivre cet échange avec un peu de recul sur le thème abordé: vous pourrez répondre aux questions, apporter votre réflexion, votre positionnement, ou encore déposer vos créations artistiques inspirées par les spectacles des cycles ACTIONS et DEMOCRATIE(S…?).
TEASER
Marianne Martin / Cie Écartèlement
Durée : 1h15 / à partir de 15 ans
Théâtre – Performance
Marianne Martin a une mission : fabriquer le corps national français de demain, et aujourd’hui, pour que vous deveniez pleinement Français·e, Marianne Martin vous donne votre premier cours d’appropriation culturelle.
Avec humour, ce seule-en-scène dystopique s’attaque, en jouant et déjouant la novlangue, aux réflexes nationalistes qui nous rongent.
Marianne Martin est une forme performative et itinérante qui se déploie à travers une mise en situation dystopique de cours d’appropriation culturelle. Ce spectacle met en jeu le public, il prend le risque du présent et propose de vivre une expérience commune. Il questionne la fabrique du corps national, notre rapport à la liberté, aux valeurs républicaines, et aux cadres étatiques et artistiques dont nous avons besoin. Cette forme s’attaque, avec humour, aux réflexes nationalistes qui nous rongent.
Création, écriture et interprétation : Jade Maignan
Collaboration artistique : Aurélien Hamard-Padis
Coproductions : Théâtre de La Commune – CDN d’Aubervilliers
Compagnie le Singe – Sylvain Creuzeuvault
Soutiens : Anis Gras – Le lieu de l’autre – Arcueil
Théâtre aux Croisements – Perpignan
TEASER
Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreauxcroisements.fr/share/event/40-DEMOCRATIE-S-LA-FERME-DES-ANIMAUX-Cie-La-Maison-Theatre-Marianne-Martin-Cie-Ecartelement »}] [{« data »: {« author »: « Actions La Maison Thu00e9u00e2tre », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Teaser Du00e9mocratie la Ferme des Animaux », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/-XuegftnV10/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=-XuegftnV10 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCShMYzhT_uZdZga7ZnV3xLA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «
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Deux formes pour interroger le pouvoir, les récits nationaux et les mots qui fabriquent nos imaginaires politiques.
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