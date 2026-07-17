[Demon Party] Il est Vilaine + Grimr La Péniche Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

[Demon Party] Il est Vilaine + Grimr

La Péniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Le démon dort en chacun·e de nous !

Le 31 octobre, on ne vous demande pas de vous déguiser en vampire ou en citrouille. On vous demande juste de venir danser. Le reste, la musique s’en charge. La seule condition, c’est d’avoir envie de danser jusqu’à ce que quelque chose se réveille en vous.

IL EST VILAINE

< Electro Pop Paris >

Voila dix ans qu’Il Est Vilaine allument les dancefloors avec un son électro teinté de rock salace qui évoque plus le New York des Bush Tetras ou le Tokyo de YMO que les galettes de Pont Aven. C’est bien à Paris et non à Saint-Malo que les deux comparses se sont rencontrés et de là que, dans la lignée de l’écurie Kill The DJ avant eux, ils renouvellent la synthèse de la new wave et de la techno, de la disco et du surf rock pour le bonheur de ceux qui dansent (encore) comme Ian Curtis.

Depuis Scandale, le premier maxi sorti sur Dialect recordings et Surf Rider sur Lumière Noire, le duo s’est taillé une sérieuse réputation. Ils auraient pu continuer sur cette lancée, à rouler tout droit sur l’autoroute du clubbing, mais c’était sans compter sur leur liberté d’esprit et un éclectisme malicieux.

Avec leur premier album sorti en 2021, Les Mystères de Lorient, synthèse luxueuse de la culture musicale des deux complices de Devo à DAF ou Christophe dans sa période rock, ils ont prouvé qu’ils se baladent à l’aise entre les genres. Après une période post-pandémique et quelques apparitions, Il Est Vilaine s’est remis en selle en 2024 pour souffler ses 10 bougies avec Kool Menthol, un EP discoïde assez irrésistible et un concert memorable au Sample Bagnolet.

GRÍMR

< EBM/Dark-pop Dijon >

Grimr est un artiste et producteur de musiques électroniques originaire de Dijon qui s’est fait un nom dans la scène musicale régionale. Son style musical sombre et post-industriel est influencé par la techno, l’EBM et le post-punk. Il se distingue par son approche innovante de la production en ajoutant de la pop à la techno.

Avec ses BPMs pour caburant hybride et son électro débridée en turbo, Grímr, figure de proue de la scène underground dijonnaise est soutenu par des médias nationaux tels que Longueur d’Onde Magazine ou encore Sparse, Point Break et Radio Campus en local. A contre-sens dans les chemins de la cold-wave et de l’Electronic Body Music, il nous emmène jusqu’a une techno lente, percussive, dansante et entêtante à l’image de ses deux premiers EP Instincts (Bruit Marron) et Comma (Soil Records)

Inspiré par des artistes tels que Schwefelgelb, Paula Temple ou encore Daft Punk, Grímr crée une musique immersive et unique, caractérisée par des sonorités froides, des textures complexes et des rythmes puissants. Avec un prochain EP annoncé pour 2026, Grímr fait partie des artistes émergeants à suivre de près. .

La Péniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

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English : [Demon Party] Il est Vilaine + Grimr

L’événement [Demon Party] Il est Vilaine + Grimr Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I