[Démonstration] : à la découverte des chariots de marche et autres outils des tout-petits, Musée Narbo Via, Narbonne

Informations pratiques

[Démonstration] : à la découverte des chariots de marche et autres outils des tout-petits Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée Narbo Via Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Comment visiter le musée avec son tout-petit ?

Quels sont les outils qui peuvent être mis à votre disposition ? Où se trouve la table à langer ? Est-il possible d’allaiter dans les collections ?

Venez partager un temps d’échange avec une médiatrice du musée pour mieux préparer et appréhender la visite avec votre enfant.

Musée Narbo Via 2 Avenue André Mecle, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468902890 https://narbovia.fr Situé à l’entrée Est de la ville et le long du canal de la Robine, le musée Narbo Via démultiplie les expériences de visite, par le biais d’une programmation culturelle variée : visites-découvertes des 1.000 œuvres et objets du parcours permanent, expositions temporaires, ateliers, projections de films, nocturnes festives, découvertes des coulisses et des réserves du musée, visites des chantiers de fouille sur le territoire… Ses jardins, avec ses événements et spectacles de plein-air, sa librairie-boutique et son restaurant parachèvent la vocation de ce lieu de vie ouvert sur la ville. Stationnement sur le parking de l’Arena ou du Théâtre-Narbo Via, puis accès piéton jusqu’au musée. Des places PMR et un dépose-bus sont disponibles devant l’entrée du Musée.

Comment visiter le musée avec son tout-petit ? Quels sont les outils qui peuvent être mis à ma disposition ? Où est la table à langer ? Ai-je le droit d’allaiter dans les collections ? Venez partager…

©EPCC Narbo Via