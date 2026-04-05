Démonstration : balades attelées sur le domaine, Manoir de Courboyer, Perche en Nocé
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de Courboyer · Perche en Nocé
Informations pratiques
Démonstration : balades attelées sur le domaine Samedi 19 septembre, 14h00 Manoir de Courboyer Orne
Calèche de 8 à 15 pers., départs toutes les 15 min env, 5€>15 ans, 3€ 5-15 ans, gratuit <5 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00 Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 - 2026-09-19T17:00:00+02:00
Au rythme des pas des chevaux percherons, venez découvrir ou redécouvrir le domaine de Courboyer et échanger avec des éleveurs passionnés de la race emblématique du Perche !
Manoir de Courboyer Courboyer, 61340 Perche en Nocé, France Perche en Nocé 61340 Nocé Orne Normandie 0233853636 https://www.parc-naturel-perche.fr/le-parc-en-action/bienvenue-la-maison-du-parc Corps de logis rectangulaire à trois étages. En arrière, se trouve une forte tour cylindrique, et en avant une tour octogonale contenant l’escalier à vis ainsi que le pigeonnier. Chaque angle comprend une tourelle en encorbellement avec mâchicoulis. A quelques mètres en avant de la façade principale, est située une chapelle indépendante, percée de baies flamboyantes, et renfermant des fresques du XVIe siècle. Cette demeure constitue le type le plus complet et le plus classique des manoirs du Perche.
Ce week-end de mise à l’honneur du patrimoine européen, poussez les portes du Perche.
©PNRP
À voir aussi à Perche en Nocé (Orne)
- Apollo et Dafne Opéra miniature Préaux du Perche Perche en Nocé 4 juillet 2026
- Journées pêche plan d’eau de la basse passière Perche en Nocé 5 juillet 2026
- Histoire d’apprendre visite guidée costumée pour enfants du manoir de Courboyer Maison du Parc du Perche Perche en Nocé 8 juillet 2026
- Visite guidée du manoir de Courboyer Manoir de Courboyer Maison du Parc du Perche Perche en Nocé 9 juillet 2026
- Vide-dressing des copines à la Maison Nocé Maison Nocé Perche en Nocé 11 juillet 2026