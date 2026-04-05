Démonstration : balades attelées sur le domaine, Manoir de Courboyer, Perche en Nocé

Informations pratiques

Démonstration : balades attelées sur le domaine Samedi 19 septembre, 14h00 Manoir de Courboyer Orne

Calèche de 8 à 15 pers., départs toutes les 15 min env, 5€>15 ans, 3€ 5-15 ans, gratuit <5 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00 Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 - 2026-09-19T17:00:00+02:00

Au rythme des pas des chevaux percherons, venez découvrir ou redécouvrir le domaine de Courboyer et échanger avec des éleveurs passionnés de la race emblématique du Perche !

Manoir de Courboyer Courboyer, 61340 Perche en Nocé, France Perche en Nocé 61340 Nocé Orne Normandie 0233853636 https://www.parc-naturel-perche.fr/le-parc-en-action/bienvenue-la-maison-du-parc Corps de logis rectangulaire à trois étages. En arrière, se trouve une forte tour cylindrique, et en avant une tour octogonale contenant l’escalier à vis ainsi que le pigeonnier. Chaque angle comprend une tourelle en encorbellement avec mâchicoulis. A quelques mètres en avant de la façade principale, est située une chapelle indépendante, percée de baies flamboyantes, et renfermant des fresques du XVIe siècle. Cette demeure constitue le type le plus complet et le plus classique des manoirs du Perche.

Ce week-end de mise à l’honneur du patrimoine européen, poussez les portes du Perche.

©PNRP